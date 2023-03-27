馮允謙演唱會｜林明禎再度登場 Jay自爆覺得釗峰好似Snoopy

第二場雙嘉賓超驚喜

表演嘉賓林明禎，昨晚換上全新紅色貼身裙，大騷身材和美腿，她與Jay貼身舞火辣升級，最後兩頭靠近幾乎咀咀時關燈，令人充滿幻想，全場尖叫。而另一位表演嘉賓梁釗峰出場，亦令全場氣氛急升。他們合唱《我好想你》後，釗峰透露與Jay首次約會是一起去欣賞填詞人周耀輝老師的音樂會，而剛才合唱的歌正是他的作品，希望大家喜歡他們的合唱版。釗峰揚言Jay在他我心中很重要，又說；「佢身邊每個人都愛惜、關心和照顧佢，係有原因。幾年前佢生日，我模仿佢錄過嘅一段旋律，唱咗句生日快樂嘅訊息俾佢。正常都係覆一句多謝，最多俾埋心心，但佢唔只俾心心，仲錄返條影片俾我，一齊睇。」

台上熒光幕播出Jay將多謝的說話用英文唱出，非常可愛。釗峰問觀眾：「係咪好Sweet？嘩，我好想Check吓當時糖尿指數。其實我都好想知喺Jay心目中釗峰係點？有一次拍節目，佢話：『我每次見到釗峰都好開心、好想笑，佢個樣好似Snoopy。』」身旁的Jay搶著說：「真係好似，好可愛，所以我叫佢『Snoopy』！」釗峰無奈地說：「喺Jay心目中我係一隻可愛小狗！」全場爆笑。Jay強調：「唔係可愛小狗，係Snoopy，地位係好高架！」其實Jay是Snoopy迷，釗峰送他Snoopy擺設，對他說：「你放喺枱頭，代表我。」Jay攬住釗峰肩膀說：「雖然佢好可愛，但真嘅Snoopy喺我身邊！」他離場前對觀眾說：「大家都要錫釗峰，I love him. 」全場起哄。然後釗峰獨唱新歌《至少還有你取暖》。