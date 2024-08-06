馮允謙演唱會｜Jay Fung紅館個唱門票全部售罄 上Do姐節目直播報喜

馮允謙(Jay Fung)將於10月9至11日再踏紅館，舉行第三次個人演唱會「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」，門票今日公開發售，即日宣布火速售罄。

今日下午Jay Fung現身商台接受鄭裕玲(Do姐)節目《口水多過浪花》的直播訪問，突然工作人員在旁邊的房間，隔着玻璃舉牌，向Jay Fung示意其今日公開發售的演唱會門票全部售罄，Do姐隨即在節目中公告好消息：「哎呀，你個concert sold out啦！恭喜晒你呀！戥你好開心！」Jay Fung開心高呼：「Oh my god！真㗎？多謝！好開心同Do姐你一齊分享呢個moment！」他合十感謝，並說：「多謝所有觀眾、多謝我嘅fans，多謝買飛入嚟睇Jay Fung，第三年solo show，我會繼續努力！」節目結束後，Jay Fung步出直播室，興奮地說：「Oh my god！我好開心，終於今晚有覺好瞓。噚晚瞓得唔係咁好，因為真係諗緊今次個騷要點呢？啲飛賣成點呢？啲人會唔會再睇Jay Fung嘅騷？所以依家係個肯定，多謝你哋，一日就賣晒啲飛，我會努力，希望good show，大家enjoy，我一定會努力，Thank you！」