馮允謙演唱會｜MC張天賦擔任尾場嘉賓 合唱《世一》掀高潮

今晚(27日)是馮允謙(Jay)紅館個唱尾場，入場支持的有許廷鏗、Gin Lee李幸倪、DJ當奴、梁祖堯、周志文、周志康、陳曉華與鄭衍峰等等。與之前兩場一樣，繼續有林明禎擔任恆常表演嘉賓，昨日有釗峰登場，今晚則有MC張天賦上台。

MC首次紅館個唱邀請了Jay做嘉賓，今次輪到Jay開騷，當然要「禮尚往來」邀請MC上台，二人更合唱《世一》掀起全晚高潮。Jay自言很欣賞MC，並提起與MC合作的經過，「我記得你出道嘅時候，你公司話有個新人MC張天賦唱歌好好聽㗎！佢好鍾意R&B嘅歌。我唔係後悔俾你，但嗰首歌我自己都好鍾意，我真係好鍾意。」他交出那首歌曲demo時，更跟負責人表示相信對方會唱得好好，希望對方要好好保管demo，而那首歌就是《反對無效》。

MC張天賦嘗試寫歌

MC提到自己當時一聽 《反對無效》demo就愛上，著公司「無論如何都要拎呢首歌返嚟！我一定要做呢首歌！」Jay續多謝對方唱出他的作品。MC表示二人再合作便已經到《世一》，希望Jay可以再為他寫歌。MC提到自己最近開始嘗試寫歌，Jay表示有興趣可以一齊合作，更搞笑稱如MC的歌曲不太難聽的話，可以考慮合唱。其後MC獨自唱出年初推出的歌曲《乖乖報到》。