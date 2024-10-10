馮允謙演唱會2024｜兩度除衫騷手臂大騷舞技 Marf真空上陣做嘉賓

Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》他表示很感恩事隔一年多再次開紅館騷，但自己很擔憂門票銷情，「我好驚啲飛賣得唔好，好驚夠唔夠新作品俾大家聽，我上年到依家就好努力寫咗10隻新作品！」他又提到有不少人問他為何會在星期三開騷，笑言很快就有幾日假，希望大家可以enjoy、relax及玩得開心，之後他便拿結他出來自彈自唱。

Jay Fung在首場兩度脫去外套大哂麒麟臂，更與dancer有貼身動作，令全場大叫。今次Jay Fung有不少跳舞演出，對他來說認真充滿挑戰。他亦不忘與觀眾互動，他把觀眾分成兩批，表示兩邊觀眾各按他給的三個音哼出旋律，之後便唱出《思念即地獄》。

他其後請出COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》，Marf真空上陣露出整個玉背，非常性感。這是他們首度公開演唱《All That I Want》，Jay Fung表示一直很欣賞對方，因為Marf唱得又跳得，Marf即謂「你都係呀！你先頭無跳舞咩？」之後Jay Fung亦不忘宣傳他為Marf創作的新歌《心好細》，他稱這首作品早在2年前完成，因為在《全民造星IV》見到時，就已經很想作首歌送給她。不過，正當全場以為Marf會即場演唱新歌時，沒想到她是走回後台，繼續由Jay Fung繼續表演。

借作品表達內心世界

Jay Fung表示今年有很多演出，但大家仍選擇了馮允謙，非常感謝大家。他指這個世界變得很快，不知道自己下次何時再上紅館，但自己不會忘記眼前這個畫面，接著便唱出《會再見的》。

去到encore環節，Jay Fung問大家如何評價自己的舞姿，全場大叫100分，Jay Fung表示自己從沒想過今次會跳這麼多，他稱跳舞師讚他跳得不錯，最後愈加愈多，他很感謝排舞師很有耐性教導他。接著便到點唱環節，Jay Fung先後應在場人士要求唱出《遠在眼前》、《一步一悔過》。

他表示今次演唱會名為《the SOUNDTRACK of my LIFE》，因為唱了很多很代表到個人感受的作品，亦都很多很代表到自己的歌，跟大家分享個人世界，希望這些歌都成為大家的「the SOUNDTRACK of LIFE」，希望作品都可以給予大家力量，最後唱出《給缺席的人唱首歌》及《在最好的時間做最好的你》為個唱作結。