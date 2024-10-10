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娛樂
2024-10-10 01:46:02

馮允謙演唱會2024｜兩度除衫騷手臂大騷舞技 Marf真空上陣做嘉賓

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馮允謙兩度除衫騷手臂大騷舞技，首場有Marf真空上陣做嘉賓。

馮允謙兩度除衫騷手臂大騷舞技，首場有Marf真空上陣做嘉賓。

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馮允謙（Jay）第2次紅館演唱會《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》於今日（9日）開鑼，合共三場。Jay Fung的父母、鄭伊健、ANSONSONBEAN、張天穎、黃淑蔓、吳浩康、劉沛蘅、徐㴓喬等到時支持。

 

鄭伊健 Jay Fung的父母。(娛樂組攝) ANSONSONBEAN、張天穎拍拖到場。(娛樂組攝) 黃淑蔓 劉沛蘅(右)、徐㴓喬(左) 蔡浩然

好驚演唱會濟銷

Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》他表示很感恩事隔一年多再次開紅館騷，但自己很擔憂門票銷情，「我好驚啲飛賣得唔好，好驚夠唔夠新作品俾大家聽，我上年到依家就好努力寫咗10隻新作品！」他又提到有不少人問他為何會在星期三開騷，笑言很快就有幾日假，希望大家可以enjoyrelax及玩得開心，之後他便拿結他出來自彈自唱。

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Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》。 Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》。 Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》。 Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》。 Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》。 Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》。 Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣，其後脫去外套唱出《入場人士注意》。

兩度騷麒麟臂

Jay Fung在首場兩度脫去外套大哂麒麟臂，更與dancer有貼身動作，令全場大叫。今次Jay Fung有不少跳舞演出，對他來說認真充滿挑戰。他亦不忘與觀眾互動，他把觀眾分成兩批，表示兩邊觀眾各按他給的三個音哼出旋律，之後便唱出《思念即地獄》。

《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝)

Marf真空上陣

他其後請出COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》，Marf真空上陣露出整個玉背，非常性感。這是他們首度公開演唱《All That I Want》，Jay Fung表示一直很欣賞對方，因為Marf唱得又跳得，Marf即謂「你都係呀！你先頭無跳舞咩？」之後Jay Fung亦不忘宣傳他為Marf創作的新歌《心好細》，他稱這首作品早在2年前完成，因為在《全民造星IV》見到時，就已經很想作首歌送給她。不過，正當全場以為Marf會即場演唱新歌時，沒想到她是走回後台，繼續由Jay Fung繼續表演。

Jay與COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》。(娛樂組攝) Jay與COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》。(娛樂組攝) Jay與COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》。(娛樂組攝) Jay與COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》。(娛樂組攝) Jay與COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》。(娛樂組攝) Jay與COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》。(娛樂組攝) Jay Fung表示今年有很多演出，但大家仍選擇了馮允謙，非常感謝大家。 Jay Fung表示今年有很多演出，但大家仍選擇了馮允謙，非常感謝大家。 Jay Fung表示今年有很多演出，但大家仍選擇了馮允謙，非常感謝大家。

借作品表達內心世界

Jay Fung表示今年有很多演出，但大家仍選擇了馮允謙，非常感謝大家。他指這個世界變得很快，不知道自己下次何時再上紅館，但自己不會忘記眼前這個畫面，接著便唱出《會再見的》。

去到encore環節，Jay Fung問大家如何評價自己的舞姿，全場大叫100分，Jay Fung表示自己從沒想過今次會跳這麼多，他稱跳舞師讚他跳得不錯，最後愈加愈多，他很感謝排舞師很有耐性教導他。接著便到點唱環節，Jay Fung先後應在場人士要求唱出《遠在眼前》、《一步一悔過》。

他表示今次演唱會名為《the SOUNDTRACK of my LIFE》，因為唱了很多很代表到個人感受的作品，亦都很多很代表到自己的歌，跟大家分享個人世界，希望這些歌都成為大家的「the SOUNDTRACK of LIFE」，希望作品都可以給予大家力量，最後唱出《給缺席的人唱首歌》及《在最好的時間做最好的你》為個唱作結。

 

《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝) 《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》花絮。(娛樂組攝)
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