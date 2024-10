馮允謙演唱會2024｜兩度除衫騷手臂大騷舞技 Marf真空上陣做嘉賓

馮允謙(Jay)第2次紅館演唱會《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會2024》於今日(9日)開鑼,合共三場。Jay Fung的父母、鄭伊健、ANSONSONBEAN、張天穎、黃淑蔓、吳浩康、劉沛蘅、徐㴓喬等到時支持。

Jay Fung 以《尋找隱世巨聲》、《A New Day》 打頭陣,其後脫去外套唱出《入場人士注意》他表示很感恩事隔一年多再次開紅館騷,但自己很擔憂門票銷情,「我好驚啲飛賣得唔好,好驚夠唔夠新作品俾大家聽,我上年到依家就好努力寫咗10隻新作品!」他又提到有不少人問他為何會在星期三開騷,笑言很快就有幾日假,希望大家可以enjoy、relax及玩得開心,之後他便拿結他出來自彈自唱。

他其後請出COLLAR成員的邱彥筒(Marf)上台合唱《All That I Want》,Marf真空上陣露出整個玉背,非常性感。這是他們首度公開演唱《All That I Want》,Jay Fung表示一直很欣賞對方,因為Marf唱得又跳得,Marf即謂「你都係呀!你先頭無跳舞咩?」之後Jay Fung亦不忘宣傳他為Marf創作的新歌《心好細》,他稱這首作品早在2年前完成,因為在《全民造星IV》見到時,就已經很想作首歌送給她。不過,正當全場以為Marf會即場演唱新歌時,沒想到她是走回後台,繼續由Jay Fung繼續表演。

借作品表達內心世界

Jay Fung表示今年有很多演出,但大家仍選擇了馮允謙,非常感謝大家。他指這個世界變得很快,不知道自己下次何時再上紅館,但自己不會忘記眼前這個畫面,接著便唱出《會再見的》。

去到encore環節,Jay Fung問大家如何評價自己的舞姿,全場大叫100分,Jay Fung表示自己從沒想過今次會跳這麼多,他稱跳舞師讚他跳得不錯,最後愈加愈多,他很感謝排舞師很有耐性教導他。接著便到點唱環節,Jay Fung先後應在場人士要求唱出《遠在眼前》、《一步一悔過》。

他表示今次演唱會名為《the SOUNDTRACK of my LIFE》,因為唱了很多很代表到個人感受的作品,亦都很多很代表到自己的歌,跟大家分享個人世界,希望這些歌都成為大家的「the SOUNDTRACK of LIFE」,希望作品都可以給予大家力量,最後唱出《給缺席的人唱首歌》及《在最好的時間做最好的你》為個唱作結。