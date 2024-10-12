馮允謙演唱會2024｜自爆唱《墳P》險噴鼻血 為3年兩度胸襲陳卓賢呼冤：係俾膽佢(有片+歌單))

馮允謙(Jay)一連3場的「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」昨晚(11日)於紅館舉行尾場，邀來3年前曾合作開騷的MIRROR成員陳卓賢(Ian )擔任嘉賓，兩人在台上合唱《#DWBF 》時，Jay Fung突伸手向Ian施胸襲，事後Ian立即在IG限時動態出po，展示當年被Jay摸胸的照片，對於3年來兩度出擊「胸襲」，Jay呼冤表示，「係個膽嚟！」他解釋是要為兄弟壯膽：「我唔係揸佢胸，我純粹係畀啲膽佢、畀啲信心佢。」他又大讚Ian比自己大隻，向Hellosss表示：「真係膽嚟㗎！希望fans唔好介意。」

Ian窩心承諾：I'll be there Jay與Ian緣起於2021年在九展舉行的「我是現場音樂會002」，他回想，「那時我站在台上都很緊張，但我覺得音樂是有一種力量，有種magic喺度，其實我們點解會變成朋友，因為我們鍾意同類型音樂，所以表演夾歌好easy。」原來早於首個紅館騷時，Jay已曾邀請Ian做嘉賓，但當時Ian忙於拍劇，今次再度邀請，「我話第二次問你了，如果都唔得，我就好傷心，他話： 『Trust me bro，無論點都好，I’ll be there！』多謝Ian，哋等咗3年先有機會再一齊唱歌！」對於Ian在台上表示很喜歡他的《Me and the Moon》，Jay Fung已將歌曲編入歌單，兩人轉而合唱《DWBF》，他表示也希望兩人有機會合唱新作品。

曾考慮中止演唱會 相隔年半再踏紅館開show，尾場Jay Fung送上真encore，他直言看到網上留言問他為何不唱舊歌，他在encore時連唱《我好想你》及《生不逢時》兩首作，滿足歌迷願望。他與觀眾大合照時表示，「其實上次驚到腳震，今次我終於記得要享受舞台，多謝你哋再畀呢次機會我。」Jay Fung在訪問時自爆尾場發生「騎呢」小意外，當他趁Ian獨唱時換歌衫準備上台唱《JAY FUNG 儀態訓練學院》時，突然流鼻血不止，令他一度猶豫應否中止演唱會，最後他仍堅持上台，他表示，「當唱Jer《約齊靈魂在墳幕開生日派對》時，我好驚噴血，所以有3隻歌都係向上望，好驚流鼻血，我係飲緊血，坦白講，唱嗰幾隻歌唔係好投入，甩咗少少，但我都俾自己100分，諗吓我就嚟噴血都繼續唱，係咪值100分？」

免問婚期 女友與家人特地從北美回來睇騷，女友Crystal更睇足3場，非常支持，問到女友對演出有何評價時，Jay Fung笑言，「我諗佢都唔想畀太大壓力，今晚應該會講真心話，希望係好㗎啦。」他表示女友只逗留多幾天，完騷後會立即抽時間陪伴女友。當問到婚期時，Jay笑言要視乎下年頒獎成績，認直表示目前仍是以事業為重，呼籲暫時免問婚期，女友仍沒有微言，還叫我繼續努力。

「 the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會 2024 」尾場歌單 1. 尋找隱世巨聲

2. A New Day

3. 入場人士注意

4. 聲音導航

5. 報復式浪漫

6. Feeling Good

7. Me and the Moon

8. Life is the answer

9. 無理取樂

10. 因愛之罪名

11. Blinding Lights

12. Full Moon Party

13. Seven

14. Preciously Mine

15. 冬日寂寞考

16. 思念即地獄

17. 在愛面前投降

18. DWBF (陳卓賢合唱）

19. 地球上的最後一朵花(陳卓賢）

20. JAY FUNG儀態訓練學院

21. 約齊靈魂在墳墓開生日派對

22. 開始倒數

23. 地球來的人

24. 山旮旯

25. All that I want

26. 收到收到

27. 愛斯基摩人之吻

28. 給你幸福 所以幸福

29. 會再見的 首次Encore：

1. Freakin’ Nightmare

2. 遠在眼前

3. 一步一悔過

4. 給缺席的人唱首歌

5. 在最好的時間做最好的你 再度encore：

1. 我好想你

2. 生不逢時