馮允謙演唱會2024｜自爆因衛蘭入行 同樣鍾意R&B要睇「火星文」唱歌

馮允謙(Jay)昨晚(10日)於紅館舉行「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」第二場，陳健安、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、岑寧兒、陳詠謙、AGA和洪端珙等捧場。Jay請來衛蘭(Janice)擔任表演嘉賓，自爆十幾年前因被Janice歌聲迷住，決定入行做歌手，昨晚終於紅館合唱，夢想成真。
Jay與Janice合唱英文歌《Like I’m Gonna Lose You》後，他表示，「Janice對我嘅音樂路向好重要，因為入行前我喺加拿大，睇電視見到一個女仔喺遊戲節目裏面唱歌。嘩，呢個女仔唱歌咁好聽嘅！後來知道佢好似我咁鍾意R&B，又好似我咁睇中文要睇拼音，我叫『火星文』，當時希望有一日可以同呢個女仔同台唱歌。」3年前兩人終於合體，在九展舉行兩場音樂會，Jay興奮分享第二個夢想，「我終於夢想成真，等咗好耐嘅機會，真係超掛住我哋做咗嗰兩場騷，之後我好想喺紅館演唱會同Janice分享舞台。」Janice聞言大表感動，她對Jay說：「I’m so proud of you！我覺得你嘅聲音喺呢行係好獨特。No one can sing like you！」全場掌聲歡呼。
昨晚跳唱快歌環節，觀眾反應熱烈，一呼百應站起來跟Jay一齊跳舞，Jay換了新歌衫，他穿著STEVEN PASSARO西裝與星級和音團隊合唱《冬日寂寞考》，大展唱功後到台邊飲水抹汗，觀眾尖叫，Jay即帶貨演唱會版毛巾，全場爆笑。其後他換上HOMOLOG Paris白色長褸唱《收到收到》、《愛斯基摩人之吻》和《給你幸福 所以幸福》等冧歌，全場揮動手幅和手機燈，encore時更全場大合唱《一步一悔過》，令Jay大為感動。