馮允謙演唱會2024｜自爆因衛蘭入行 同樣鍾意R&B要睇「火星文」唱歌

Jay與Janice合唱英文歌《Like I’m Gonna Lose You》後，他表示，「Janice對我嘅音樂路向好重要，因為入行前我喺加拿大，睇電視見到一個女仔喺遊戲節目裏面唱歌。嘩，呢個女仔唱歌咁好聽嘅！後來知道佢好似我咁鍾意R&B，又好似我咁睇中文要睇拼音，我叫『火星文』，當時希望有一日可以同呢個女仔同台唱歌。」3年前兩人終於合體，在九展舉行兩場音樂會，Jay興奮分享第二個夢想，「我終於夢想成真，等咗好耐嘅機會，真係超掛住我哋做咗嗰兩場騷，之後我好想喺紅館演唱會同Janice分享舞台。」Janice聞言大表感動，她對Jay說：「I’m so proud of you！我覺得你嘅聲音喺呢行係好獨特。No one can sing like you！」全場掌聲歡呼。