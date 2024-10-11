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娛樂
2024-10-11 23:09:33

馮允謙演唱會2024｜陳卓賢Ian任尾場嘉賓 遭Jay Fung鬼馬胸襲 (多圖+有片)

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馮允謙一連3場的「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」今晚於紅館舉行尾場。 (林俊源攝)

馮允謙一連3場的「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」今晚於紅館舉行尾場。 (林俊源攝)

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馮允謙(Jay)一連3場的「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」今晚(11日)於紅館舉行尾場，MIRROR成員李駿傑(Jeremy)、ERROR隊長梁業、蘇志威與女兒、李幸倪(Gin Lee)、RubberBand主音6號與太太Tim Lui、林奕匡和太太李靄璣、NowhereBoys主音Van都有捧場，演唱會於8時30分開始，今晚請來陳卓賢（Ian）擔任嘉賓，兩人可說是再續前緣，繼3年前的於九展合作舉行「我是現場」演唱會後再同台合唱。

馮允謙以最佳狀態展開今次三場紅館演唱會。 (林俊源攝) 馮允謙以最佳狀態展開今次三場紅館演唱會。 (林俊源攝) 馮允謙以最佳狀態展開今次三場紅館演唱會。 (林俊源攝) MIRROR成員李駿傑、ERROR隊長梁業、Gin Lee捧場。 (林俊源攝) RubberBand主音6號與太太Tim Lui。 (林俊源攝) 林奕匡和太太李靄璣。 (林俊源攝) 蘇志威與女兒。 (林俊源攝)

當Jay唱Ian的《DWBF》時，Ian突然升台面加入合唱，其間Jay鬼馬地伸手偷襲摸Ian的胸部，引來哄堂大笑。Jay 問大家可記得兩人幾多年前曾一齊合作開騷，不少觀眾都答到，Jay憶述當年兩人還未算認識an即半說笑反駁道，「我識你，但你唔識我。」他認真表示，多謝Jay Fung 邀請，他自言一直是Jay的fans，最喜歡他的《Me and the Moon》，但Jay已唱了這歌，惟有選唱《DWBF》。上兩場的嘉賓Marf和衛蘭均只與Jay合唱，沒有solo時段，但今晚兩人合唱後，Ian獨唱了《地球上的最後一朵花》。

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陳卓賢任尾場嘉賓。 (林俊源攝) 陳卓賢遭Jay鬼馬胸襲。 (林俊源攝) Jay與Ian合唱《DWBF》。 (林俊源攝) Ian為馮允謙演唱會尾場擔任嘉賓。 (林俊源攝) Ian為馮允謙演唱會尾場擔任嘉賓。 (林俊源攝) Ian為馮允謙演唱會尾場擔任嘉賓。 (林俊源攝) Ian為馮允謙演唱會尾場擔任嘉賓。 (林俊源攝) Ian為馮允謙演唱會尾場擔任嘉賓。 (林俊源攝)

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