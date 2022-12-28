馮允謙為新碟靠特技化妝添紋身傷疤 全情投入演出拍到眼紅紅

馮允謙(Jay Fung)全新專輯《LOVE & LOSS》今日(28日)面世，Jay Fung今年多首派台歌都有傑出成績，由情人節冧到暈的《報復式浪漫》、受疫情影響困在屋企悶到發惡夢的《Freakin' Nightmare》、摯親離世無法出席演唱會有感而法寫的《給缺席的人唱首歌》和送給受情傷的朋友《Take A Breath》等，全部都登上流行榜冠軍位置。當中《報復式浪漫》更獲得五台流行榜冠軍，為Jay Fung帶來首個大滿貫紀錄。早前派台的新歌《Me And The Moon》充滿節日中單身寂寞感，廣受歡迎。

紀錄其成長階段

Jay Fung說：「今次新碟主題係『LOVE』同埋『LOSS』，即係『愛』與『失去』，點解會有呢個主題？2021年嘅時候，我感到屋企人、朋友，Fans都俾咗好多愛我，開始造新碟時寫好嘅歌關於『愛』，旋律比較輕快和開心。」所以就創作了甜蜜情歌《報復式浪漫》，之後Jay Fung的創作亦隨着經歷和感受。他說：「大約今年3月時感到好忙，好多事情發生，無得放假，寫咗一首《Freakin' Nightmare》。7月舉行咗我首個個人演唱會，好可惜嫲嫲嚟唔到，我寫咗首歌《給缺席的人唱首歌》送畀嫲嫲。今次專輯除咗愛情歌，仲有啲歌寫失去和遺憾，紀錄我嘅成長階段，影嘅相亦都比較成熟。」