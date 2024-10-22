馮允謙率寰亞歌手展開校園巡唱 ANSONBEAN重返母校表演感動落淚

馮允謙（Jay）、梁釗峰、陳健安、雲浩影（Cloud）、ANSONBEAN、黃淑蔓（Feanna）、樂隊Nowhere Boys，昨日（21日）分別到「香港道教聯合會青松中學」和ANSONBEAN的母校「聖士提反書院」舉行首日「我們都是第一次做人-中學校園音樂巡演2024」。兩校師生都非常熱情，ANSONBEAN畢業之後，曾因校慶和拍MV返回母校，但昨日首次上舞台，在老師和師弟師妹面前唱歌表演，心情特別激動，在台上哽咽落淚。

寰亞音樂一連五日走訪香港各區中學，舉行共十場校園音樂巡演，並以「迷惘」、「勇敢」和「自信」做主題，歌手分享自身經歷，鼓勵學生積極面對困難。ANSONBEAN打頭陣出場演唱《RISE》，雖然負腳傷，但仍落力跳唱，更走入觀眾席在學生群中表演，掀起全場氣氛。之後應主持DJ「飛機」要求分享人生金句，ANSONBEAN說：「最緊要『感恩』，感恩身邊支持嘅人，所以今日第一次返嚟，再次多謝St. Stephen’s College，由中學一路培訓到我今日可以表演，所以我真係好開心…」他開始哽咽並落淚，台下師生歡呼，身旁Feanna輕輕拍他背部，以示支持。他續說：「以前望到台上嘅表演嘉賓，我今次可以返嚟表演好開心，多謝SSC（校名簡稱），多謝各位教過我嘅老師，多謝大家。」然後他深深鞠躬致謝，全場熱烈掌聲。