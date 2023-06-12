馮允謙率《造星V》囝囝拍MV 自認係good guy唔鬧人

Jay Fung新歌《尋找隱世巨聲》，找來王鋒、樂樂、Jason和Carson上陣。

馮允謙（Jay Fung）最近擔任《全民造星V》藍組導師，除了指導一班囝囝唱歌表演，更給參賽者實戰機會。Jay日前為新歌《尋找隱世巨聲》拍MV，歌詞有關追夢和堅持，並精挑四位得意弟子王鋒、樂樂、Jason和Carson上陣。對於Jay在節目中被花姐指摘太善良，四位弟子揚言要好好保護溫柔的Jay老師，以行動證明不一定惡老師也可以出高徒。 Jay說：「今次拍MV嘅新歌《尋找隱世巨聲》，我有份作曲、編曲、監製和填詞，搵埋T-Ma一齊編曲和監製，仲邀請咗一位新合作嘅朋友梁栢堅填詞，Young Hysan寫Rap詞。歌詞內容講夢想、堅持自己嘅風格去追夢，我好鍾呢首歌，好想同大家分享。」在剛舉行的幾個樂壇頒獎禮中，Jay共奪得十個獎項，成為歌手之冠，問他對成功是否感到滿意，他說：「我好滿意去年自己喺樂壇嘅成績，有人問我會唔會更大壓力？我覺得做音樂唔係特別為咗獎項，重點係做好音樂，壓力唔係嚟自有冇獎。」

Jay Fung對住四子笑笑口。

今次挑選四位造星學員參與MV拍攝，Jay逐一介紹，說：「有好健碩嘅樂樂、好乖仔嘅Jason、好靚仔嘅王鋒，同埋好唱得嘅Carson。」Carson問他：「我都靚仔。」Jay哈哈笑說：「靚仔！成日問我你靚唔靚仔，哈哈！」他又笑言連埋他本人組成新Band「Rawrr」。他對四人說：「你哋今日嚟唔係做茄喱啡，真係有角色，我要睇到你哋有演技，緊唔緊張？」 他們異口同聲表示已從另一位導師韋羅莎（Rosa）取經，學到很多演戲技巧，拍MV可以大派用場。王鋒笑說：「我哋今日係飾演一隊，我係一個唏噓嘅樂手。」Jay說：「王鋒好正能量，思想好正面嘅人，好適合呢個角色。」雖然Jay形容Jason乖仔，但拍攝他解開恤衫鈕，壞孩子低胸造型令人眼前一亮。Jay笑說：「佢係隱性Bad Boy，同我一樣，內心都係Bad Boy。」

Jay Fung被指太過善良，四子就認為有需要為他平反。