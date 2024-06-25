馮允謙皮褸襯圍巾以末日look闖樹林 被《在愛面前投降》MV求婚誓詞感動落淚

馮允謙（Jay）推出全新派台作品《在愛面前投降》，作曲馮允謙、陳考威和黃兆銘，陳詠謙填詞，編曲黃兆銘，監製陳考威。Jay日前在酷熱天氣警告下，穿着皮褸、圍巾、皮靴拍MV，爬高蹲低走過樹林，他竟然笑說：「有啲凍！」

Jay不是熱到傻，是工作人員給他的退熱貼、降溫噴霧和風扇，加上他自我催眠的神奇力量，他說：「今日嘅場景就好似去咗一個末日世界，我除咗行嚟行去，仲要爬上爬落和走入樹林，因為啱啱落完雨，周圍好多蝸牛，要好小心行，唔好踩扁佢哋。今日三十幾度，我不停催眠自己得十度，途人見到我着成咁仲成面傷痕，都被我嚇襯，以為我傻咗！多謝公司同事對我好好，風扇、冰貼和噴霧幫我降溫。」談到新歌，Jay表示：「呢首歌係講同另一半有拗撬嘅時候，係咪一定要拗贏？定係Let it go輸俾佢？其實最緊要係一齊，呢樣嘢先係最緊要。」Jay在MV中以一個「隱形的旁觀者」見證一對情侶，由求學時期到拍拖，男方因病無法繼續相愛，向女方求婚，相約下世再續前緣，這一段深情告白令鏡頭外的Jay感動，戲中擁抱女主角時流下真眼淚。