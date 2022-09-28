馮允謙穿校服拍廣告 Hillary自薦為好拍檔站台伴舞

劉沛蘅（Hillary）今年初為馮允謙（Jay）歌曲《報復式浪漫》拍攝MV，兩人結緣後再獲青睞，再度合作替公益金便服日2022拍攝宣傳片。今年的公益金便服日於10月28日舉行，主題是「we CARE we WEAR」，鼓勵上班族與學生以最舒適的配搭與溫暖的愛心，關懷身邊每一個人。

Hillary 着校服唔捨得除

拍攝當日，Hillary與Jay換上多套便服，當中更要以校服look示人，Jay笑言小時候也不用穿校服上學，而Hillary則笑言已很久沒穿校服，穿上後便不捨得除下，她說：「因為太耐冇着校服，所以唔捨得除。同Jay第一次合作係拍佢嘅MV《報復式浪漫》，我哋friend咗好多，我而家嘅地位唔止係粉絲，而係由粉絲變成好朋友，今次一齊合作冇咗上次嘅尷尬，大家都自如咗好多，默契都有嘅，哈哈。」現場見Jay等埋位時總拿着結他創作，一聽到音樂便見Hillary頻頻上廁所，原來為了一飽耳福，她笑說：「我見到佢喺現場攞咗支結他手痕彈奏，我頭先去廁所經過見到佢喺度彈，都停低偷聽咗一陣，去廁所都去耐啲為咗聽佢嘅歌聲，之前因為自己係密切接觸者，去唔到佢嘅演唱會而唔開心咗好多日，不過我相信，紅館見！」