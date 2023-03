馮允謙(Jay)首個紅館個唱將於本周六(25日)至27日舉行,隨住開騷的日子愈來愈近,Jay的心情就愈興奮。自上周起,Jay密密更新社交平台透露彩排情況,又share幫朋友訂的門票,並表示自己會努力在台上尋找各方好友。直至日前,紅館門外換上Jay演唱會的海報,他更急不及待走到會場不停角落打卡,絕對是隔住mon都感受到他興奮的心情。

昨晚,他又再分享與紅館的合照及練歌情況,留言說︰「雖然今日綵排嘅時間比較長,但係我真係好想講我好開心,I really enjoy every single minute of it, and I know it’s all gonna be worth it. Can’t wait to share with you guys!!!」