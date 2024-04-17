馮允謙自認係大細路 拍新歌MV出招冧掂小朋友

馮允謙（Jay）新歌《JAY FUNG儀態訓練學院》MV上架，形象斯文淡定的他，成為歌迷的模範，亦吸引作填人黃偉文（Wyman）注意，成為新歌的創作靈感，就連歌名都加入JAY FUNG的名字。
拍攝MV現場，導演安排一個高級餐廳的場景，Jay坐在其中一張餐枱前，突然一班瘋狂食客爭相搶食物，椅子都被撞跌，他們衝過Jay身邊時亦幾乎將他扯落地，Jay保持儀態繼續安坐位上，最後他看到一位小男孩沒有跟著去搶食物，於是上前拖著小男孩離開。
整個拍攝非常順利，Jay坦言埋位前略施小計與小男孩Marcus混熟，他說：「之前拍微電影曾經同小朋友合作過，拍MV就係第一次，其實我都係個大細路，同小朋友做對手戲最緊要係要同佢做朋友，先至有默契。同事準備咗好多零食，雖然我要Keep fit無得食，但我就攞去同小朋友做朋友。」除了零食，Jay哥哥還有溫柔地與小男孩講解劇情和排戲，練習走位，慈父感爆燈。
Jay對於自己的名子出現在新歌名裏感到好奇，他說：「歌名好特別，因為有我個名，係Wyman諗㗎！我都有問點解？可能佢寫呢首歌嘅時候都會諗，點解Jay Fung平時或者出嚟做嘢，畀別人印象情緒比較冷靜，或者對任何事都會好正面或者冷靜。音樂班低，今次同June一齊作曲，Carl叔叔（王雙駿）編曲和監製，幾年前同Carl叔叔合作《因愛之罪名》，首歌好特別我好鍾意。今次再合作，呢首歌比較難唱，唔知點解每次同佢合作都會好爆和挑戰高難度，不過經過佢手嘅歌我都好有信心。」
新歌以Jay的好脾氣命名，但他自爆真實一面，說：「其實我都係有發脾氣嘅時候，但同其他人合作時，會希望保持大家都舒服嘅狀態，係一種尊重。無論對方任何行為，我自己嘅行為都要盡量做好嗰一面，唔好理人哋點樣做，做自己，展現尊重嘅態度。」