馮允謙自認係大細路 拍新歌MV出招冧掂小朋友

馮允謙（Jay）新歌《JAY FUNG儀態訓練學院》MV上架，形象斯文淡定的他，成為歌迷的模範，亦吸引作填人黃偉文（Wyman）注意，成為新歌的創作靈感，就連歌名都加入JAY FUNG的名字。 拍攝MV現場，導演安排一個高級餐廳的場景，Jay坐在其中一張餐枱前，突然一班瘋狂食客爭相搶食物，椅子都被撞跌，他們衝過Jay身邊時亦幾乎將他扯落地，Jay保持儀態繼續安坐位上，最後他看到一位小男孩沒有跟著去搶食物，於是上前拖著小男孩離開。

整個拍攝非常順利，Jay坦言埋位前略施小計與小男孩Marcus混熟，他說：「之前拍微電影曾經同小朋友合作過，拍MV就係第一次，其實我都係個大細路，同小朋友做對手戲最緊要係要同佢做朋友，先至有默契。同事準備咗好多零食，雖然我要Keep fit無得食，但我就攞去同小朋友做朋友。」除了零食，Jay哥哥還有溫柔地與小男孩講解劇情和排戲，練習走位，慈父感爆燈。