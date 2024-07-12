馮允謙被封寵妻天花板 鬧交永遠先投降

馮允謙（Jay Fung）剛宣布今年10月再踏紅館開個人演唱會，早前推出冧爆情歌《在愛面前投降》，他自己都好鍾意這首作品，所以親自譜上英文歌詞成為《Surrender to Love》，早前更特別為這英文版拍攝Studio Live版，並邀請蘇道哲以鋼琴和Nic Tsui以結他伴奏。

今次MV到尖沙咀1881公館取景，Jay說：「好開心喺度拍攝《在愛面前投降》英文版《Surrender to Love》嘅cover，中文版由陳詠謙填詞，作曲有我、陳考威同埋Nick Wong（黃兆銘），編曲有Nick和監製陳考威。呢首歌係講一對情侶有拗撬嘅時候，有時嗌交嗌到忘記自己嘈緊乜，剩係記得要嘈、要拗贏。而我好願意輸俾另一半，因為我知道，喺呢一刻我輸咗，但係最終我係贏，因為我贏到你陪喺我身邊。」深情又甜蜜的歌詞意思。