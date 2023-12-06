馮允謙陳凱詠明年1‧19日開騷 雙J合體預告唱新作

馮允謙(Jay)與陳凱詠(Jace)今日出席記招宣布明年1月19日在會展舉行《MOOV Live JAY 馮允謙 x JACE 陳凱詠》。「雙J」表示半個月前知道會合作之後，大感興奮，二人更在會上互送「練功秘笈」，Jace表示她的秘笈是瞓覺、跑步及跳舞，Jay聽到跳舞就表示自己淨看Jace跳舞便可。Jay則表示知道Jace曾一口氣食9碗飯，所以會送她米飯，並著Jace要寫多些歌，自己也會多聽她的歌。

Jace曾日食9碗飯 Jace稱發育時期經常3至5碗飯，最高峰試過9碗，但現在只能食1碗。提到今次合作，Jace表示非常興奮，並立即找Jay夾期練習及向他請教演出注意事項等，「我其實舞台經驗真的不多，之前停了一段時間，所以是很緊張。」Jay在旁表示今次是一齊演出，著她不要太擔心。 Jay稱一直都很欣賞Jace的音樂才華，非常有創意，自己在Star Hall開騷時也有請她當嘉賓，而Jace開騷時也有請他做嘉賓，今次可以一齊開騷大感興奮。他說︰「我覺得她很有創意，打扮衣著、自己音樂都有要求，她有很多想法，但自己的創意不是很厲害，只會唱歌、寫歌。」Jace稱Jay不停讚她，令她感到很害羞。

唔敢與Jace共舞 問到演出內容，他們仍在構思中，但會唱自己的新作品。問到會否一齊跳舞，Jay就不禁嘆氣，稱在自己騷跳舞錯了影響只有自己，但今次會影響到別人，所以會很大壓力。Jace表示一齊跳不會難看，更笑言屆時可能到時大家只是看他們在台上互讚。