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娛樂
2023-12-06 15:58:40

馮允謙陳凱詠明年1‧19日開騷 雙J合體預告唱新作

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馮允謙與陳凱詠宣布24年1月19日開騷。

馮允謙(Jay)與陳凱詠(Jace)今日出席記招宣布明年119日在會展舉行《MOOV Live JAY 馮允謙 x JACE 陳凱詠》。「雙J」表示半個月前知道會合作之後，大感興奮，二人更在會上互送「練功秘笈」，Jace表示她的秘笈是瞓覺、跑步及跳舞，Jay聽到跳舞就表示自己淨看Jace跳舞便可。Jay則表示知道Jace曾一口氣食9碗飯，所以會送她米飯，並著Jace要寫多些歌，自己也會多聽她的歌。

馮允謙與陳凱詠宣布24年1月19日開騷。

Jace曾日食9碗飯

Jace稱發育時期經常35碗飯，最高峰試過9碗，但現在只能食1碗。提到今次合作，Jace表示非常興奮，並立即找Jay夾期練習及向他請教演出注意事項等，「我其實舞台經驗真的不多，之前停了一段時間，所以是很緊張。」Jay在旁表示今次是一齊演出，著她不要太擔心。

Jay稱一直都很欣賞Jace的音樂才華，非常有創意，自己在Star Hall開騷時也有請她當嘉賓，而Jace開騷時也有請他做嘉賓，今次可以一齊開騷大感興奮。他說︰「我覺得她很有創意，打扮衣著、自己音樂都有要求，她有很多想法，但自己的創意不是很厲害，只會唱歌、寫歌。」JaceJay不停讚她，令她感到很害羞。

 

Jay不停讚Jace，指對方非常有才華及有創意。

唔敢與Jace共舞

問到演出內容，他們仍在構思中，但會唱自己的新作品。問到會否一齊跳舞，Jay就不禁嘆氣，稱在自己騷跳舞錯了影響只有自己，但今次會影響到別人，所以會很大壓力。Jace表示一齊跳不會難看，更笑言屆時可能到時大家只是看他們在台上互讚。

Jace表示有很多東西要請教Jay。

Jay要過lonely Christmas

Jay亦順勢預告1218日會推出新碟，希望可以在演唱會上唱出碟內所有歌曲，Jace說自己的碟會有5隻歌，但未知會否全部加入流程內。問到聖誕節怎樣過，他們表示都要工作及籌備演出。Jay謂現時跟女友都只是透過視像見面，女友在聖誕節也不會飛來港，就連媽媽也飛回加拿大，Jace聞言問Jay是否在投訴，Jay坦言有少少不開心。

談到近年有不少男團、女團出現，JaceJay有男團夢，Jay笑稱因為要跳舞，自己又不太精，所以要考慮一番。提到林家謙早前不停寸JaceJace笑說︰「明明以前都不是這樣，很衰呀！無見一排就變了！哈哈！以前他做訪問很靜，依家就句句寸住，ok！我不跟家謙，跟允謙合作了！哈哈！」

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雙J預告演唱會有很多火花。

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