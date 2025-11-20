馮允謙雙海報賀明年戶外騷 聖誕要節制飲食操出最佳狀態

馮允謙（Jay Fung）將於明年1月17至18日開show，於西九文化區竹翠公園舉行《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》，日前信用卡客戶獨家優先訂票已火速售罄，門票於下周一（24日）早上10時透過快達票公開發售。
今次Jay Fung首次舉行個人戶外演唱會，特別推出兩款海報，除了代表浪漫夜空下演出的「月亮」，還有代表1月份萬象更新，春光明媚的「花朵」做主題，Jay分別穿上不同造型我服裝配合，展示浪漫和暖男的不同感覺，非常靚仔有型。而歌單方面，Jay會以不同環節帶歌迷漫遊他專屬的音樂宇宙。
一直恨開戶外騷
非常喜愛看戶外騷的Jay Fung，即將擁有自己的戶外演唱會，心情興奮又期待，他說：「我非常之興奮，期待咗好耐。大約三年前睇過C AllStar戶外騷，當時戥佢哋好開心，作為觀眾超興奮，令我都好想做戶外騷。好幸運由2022年喺Star Hall開咗我第一個個人演唱會，之後做咗兩次紅館演唱會，今次做戶外演唱會，將會有好特別嘅經歷。以前喺加拿大成日睇music festival、戶外騷，好鍾意呢種好溫暖、好chill嘅氣氛，可以飲吓嘢、食吓嘢，大家都好free，我希望fans都抱住呢個心態入嚟have Fun，享受我嘅音樂。而今次喺一月開騷，希望為大家展開新嘅一年，抱住一個好溫暖嘅狀態、好開心、充滿愛嘅感覺。」除了精彩演出，這次戶外演唱會更設有特色攤位，提供各式小食及特調飲品，讓觀眾可以一邊觀賞演出、一邊享受美食，盡情投入這場以「藍月」為名，浪漫、溫暖而自由的旅程。為了以最佳狀態迎接演唱會，Jay Fung會否放棄他最喜愛聖誕和新年大餐？他笑說：「你講得冇錯！聖誕節梗係要開party食嘢啦，但因為1月就要開騷，好多嘢要準備，雖然我好鍾意食嘢，都要節制吓，冇計啦，要開騷就要啲犧牲。其實我好開心，希望以最佳狀態開演唱會。」他期待地表示：「我覺得我嘅歌如果狀態唔夠好會好難唱，一定要保重身體、練聲、做運動。我相信呢個騷會好精彩，好期待同fans一齊享受Under the Stars嘅演唱會。」
《BLUE MOON WANDERLUST馮允謙演唱會2026》
日期：2026年1月17至18日
時間：7:30PM
地點：安盛竹翠公園，西九文化區
票價：HK $1080／$780／$580
主辦機構：寰亞娛樂／東亞娛樂
快達票指定節目專頁公開發售
日期：11月24日（上午10時）