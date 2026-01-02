馮允謙首奪金獎要多謝公司 陳柏宇宣布7月紅館開騷

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》男歌手金獎由入行近15年的馮允謙(Jay Fung)奪得，他坦言很大滿足感。他回想2017至2018年沒有工作，已經打算放棄不再做音樂，很感激現時的公司給予機會，不但開過兩次紅館騷，如今再奪得金獎，感覺是一個奇跡。他坦言如果問六、七年前的自己，也沒有想過會有這樣的一天，所以有今時今日的成果，全賴公司上下的付出，自己也會繼續努力。

談到Jay Fung曾被單立文批評沒有大熱作品，他表示已經是很久遠的事，「作為一個藝人係會被人批評，我做音樂係因為自己喜歡，寫一隻歌嘅時候，係唔會預計會唔會hit、會唔會爆。如果自己喜歡，proud of自己作品，過到自己個關，已經好得。如果好努力去刻意做一隻hit歌，但自己又唔鍾意，人哋又唔鍾意，何必呢？」