馮允謙首次搵孖生細佬拍MV演情敵 日籍女模坂部佩莎做野蠻女友演技獲讚

以才華見稱的馮允謙（Jay Fung）推出全新英文作品《See Through Ya》，MV以模仿定格動畫的「Stop motion 」方式拍攝，演員需要做出連串關連性的靜止動作進行拍攝，雖然有一定難度，但故事場景以輕鬆搞笑為主，反而激發出Jay Fung潛在的搞笑細胞，加上孖生細佬馮重謙（Tim）首次參與哥哥的MV，兩兄弟扮演情敵，除了令拍攝現場笑聲不斷，飾演Jay Fung女友的日籍女模坂部佩莎，估不到原來同樣是搞笑能手，扮演野蠻女友的她拍攝對Tim一見搭糖、嫌棄Jay Fung場面，被導演及現場的工作人員大讚好演技。

Jay Fung全新英文歌《See Through Ya》由他親自作曲、更是繼《Close to the Edge》後，再次與孖生細佬Tim一起填詞。Jay Fung表示：「《See Through Ya》嘅中文意思係解『睇穿你』，即係講一個男仔同女朋友拍咗一段時間拖，拍到麻木咗以為呢個女仔好好，後來終於睇穿咗，呢個女仔唔係想像中咁好。」問他們為何會用這個主題作詞，Jay Fung解釋：「首先要講今日好開心，第一次可以同孖生細佬Tim一齊拍MV，其實呢首歌幾年前已經寫好，至於歌詞靈感，係我哋平日同啲朋友出嚟傾心事，發覺好多人都覺得自己另一半，有啲行為好睇唔過眼，所以希望講呢個主題。」旁邊的Tim補充：「作呢首歌嘅過程好smooth，我哋用咗幾個鐘就作好首歌。」Tim話口未完，哥哥Jay突然爆料：「加上係阿Tim嘅親身經歷，所以特別有好多感受，你係咪遇到啲唔好嘅對像？」不知所措的Tim，最後只能對著鏡頭說「next question」避開尷尬場面。

至於今次MV女主角、日籍女模莎莎（坂部佩莎），她飾演Jay Fung的野蠻女友，除了逼Jay Fung食生芫荽，更當住男友面前，向Tim「大放生電」，氣得Jay Fung揮袖而去。當日MV劇情指Jay Fung帶莎莎同朋友Tim一起吃飯，點知女友對Tim「一見搭糖」，不斷放電、單眼、飛吻，甚至主動摸對方的手，完全當Jay Fung透明。拍攝前，導演琪琪與三位演員講解「Stop motion」的拍攝方式和內容，Jay Fung意見特別多，想出不少搞笑情節，全因私底下的他，經常會做很多古靈精怪的小動作引同事發笑，而莎莎亦全力配合導演與Jay Fung的要求，做出了連串「放生電」引Tim注意的誇張搞笑動作。

莎莎入得廚房

一直專注model 工作、首次拍MV的莎莎，獲導演及在場工作人員大讚好演技，Tim亦讚不絕口說：「頭先佢個角色係要電我，你做得好好，演繹得好真實！」接著Jay說：「頭先我全部啲同事都話你演得好好，話你做啲表情好真實，好係你，但現實中你係一個點樣嘅女朋友？」莎莎即答：「都係近期因為有上acting class嘅飛躍進步，但剛才所有嘢都係假，我本身係一個賢妻良母嘅巨蟹座女友，係入得廚房、出得廳堂。」

除了找來莎莎和孖生細佬Tim演出MV，Jay更出動了另一位「演員」，就是與他合作無間的形象設計師Matthew家中的愛犬Pickle。劇情指野蠻女友莎莎，明知Jay Fung同狗狗相處會鼻敏感發作，卻在男友生日送狗狗給他，搞到Jay Fung不斷打乞嚏，被狗狗苦纏時，不禁露出痛苦表情。雖然小孩與狗，因為難以控制，都是拍攝大忌，但Pickle相當乖巧，除了識得望鏡頭做戲，跟Jay的互動鏡頭更是一Take過完成。