馮允謙10月再登紅館開騷 同時做新歌搞大碟有壓力

馮允謙（Jay Fung）日前到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》錄音訪問，宣傳新歌《在愛面前投降》，抱恙的Jay戴住口罩現身，他無奈表示：「條氣唔係好順，可能係敏感，又或者天氣太熱，一開聲就咳。」

節目甫開始，Jay一臉興奮公布將於今年10月再次登上紅館舉行演唱會，他指去年尾已得悉今年會開個唱，所以當時已開始做定新歌，並計劃今年推出大碟，不過Jay坦言有一定壓力，「壓力都係來自自己，每次開騷都會好珍惜，都想做啲未做過嘅事，我哋都儲咗好多『彈藥』，寫咗9首歌，再睇吓派邊首先。」