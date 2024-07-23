馮允謙10月再登紅館開騷 同時做新歌搞大碟有壓力

馮允謙（Jay Fung）日前到新城廣播接受黎莉主持的《勁爆樂勢力》錄音訪問，宣傳新歌《在愛面前投降》，抱恙的Jay戴住口罩現身，他無奈表示：「條氣唔係好順，可能係敏感，又或者天氣太熱，一開聲就咳。」
節目甫開始，Jay一臉興奮公布將於今年10月再次登上紅館舉行演唱會，他指去年尾已得悉今年會開個唱，所以當時已開始做定新歌，並計劃今年推出大碟，不過Jay坦言有一定壓力，「壓力都係來自自己，每次開騷都會好珍惜，都想做啲未做過嘅事，我哋都儲咗好多『彈藥』，寫咗9首歌，再睇吓派邊首先。」
提到新歌《在愛面前投降》，Jay亦大談他的愛情觀，「細個覺得愛情係一種感覺，但好多時都好易散（分手），雖然愛情好複雜，但有時唔係純粹個感覺，係一個承諾。」Jay坦言愛情對他來說十分重要，但無論是另一半或家人，總會有意見不合或爭執的時候，「好似我同女朋友一齊都好長時間，耐咗一定有拗撬，但點樣去保持關係，有時真係要讓步，讓步嗰刻你可能覺得係輸，但你仍然同呢個人一齊，其實都係贏咗。」
至於新歌MV方面，Jay今次請來一男一女擔任主角，他則飾演一個隱形旁觀者，「故事講世界末日，我係生還者，入咗間屋見證呢對愛情故事，當中要我跨欄有啲難，因為條褲好緊，對鞋又重，仲要30幾度全程着住皮褸；個MV最感動到我係求婚嗰幕，我喺到幻想如果係我會點，啲眼淚就出晒嚟，同事話我演技好咗，我話唔係演，係真眼淚。」