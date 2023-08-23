馮允謙Jay Fung出道11年首次返成長地加拿大演出 有意舉辦巡迴演唱會

出道11年的「唱作王子」馮允謙(Jay Fung)，自細在加拿大長大和讀書，他一有機會就回到自己的成長地。近日Jay 在溫哥華和多倫多兩地擔任歌曲創作比賽的表演嘉賓，這次是他成名後首次回到加拿大演出，他坦言感到興奮和緊張，但當地歌迷的熱情和投入，使他感到非常感動。Jay表示「希望能舉行巡迴演唱會，與不同地方的歌迷見面，分享自己的音樂。」

加國樂迷想睇 JAYPOP LIVE

在演出時，Jay擔心觀眾會否認識他或聽過他的歌曲，但上台後觀眾們的尖叫和熱烈反應，讓他立刻增加了自信。「大家都尖叫，氣氛很好，甚至一開始的觀眾就一起唱歌和拍手，對我來說這是一個很大的鼓勵，也是一個很好的回憶。」當Jay即興下台派心心時，全場氣氛達到高潮，他笑著說，「看到大家開心，自己也非常高興。」

許多歌迷希望Jay能將他在紅館的演唱會《JAYPOP LIVE@COLISEUM 馮允謙演唱會 2023》帶到加拿大，這讓他非常感動。他自己亦希望能舉行巡迴演唱會，與不同地方的歌迷見面。「原來有些人看完演唱會後想再看一次，無論是再做《JAYPOP》還是其他演出，我都希望能來溫哥華和多倫多表演。」