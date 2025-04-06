馮允謙Serrini向西川貴教集郵 保錡@ERROR貼「教主」經典造型致敬

西川貴教以T.M. Revolution 姿態走紅樂壇，90年代起推出過多支大熱作品，代表歌曲包括《White Breat h 》、《Hot Limit》等，今次跟陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳、Jer柳應廷同台合作，結束其首次香港電視節目演出後，西川貴教即透過IG上載後台跟同門歌手陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳的同框合照，並寫「Thank HK! Hope to see u soon」。

「教主」西川貴教今次出席《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》，令台下歌手及觀眾聽出耳油，而ERROR成員吳保錡亦趁機向對方集郵，在頒獎禮結束後立即分享跟「教主」合照。

保錡自今年農曆新年於社交網分開與陳百祥合照後，立即被廣大網民鬧爆，經潛水三個月，保錡今晚「蒲頭」現身，他在活動上表現低調，且未有接受訪問。頒獎禮後，保錡在IG貼出與西川貴教兩張合照，並回味自己在《花姐ERROR遊》時的造型，當年他cosplay西川貴教的《Hot Limit》經典形象，並寫：「終於有幸和本人合照，最喜歡聽他的動漫主題曲。」至於馮允謙、Serrini見到西川貴教亦忽變小粉絲，兩人上前要求合照，還獲對方送上專輯，Jay Fung、Serrini立即向西川貴教送上自己CD作回禮。