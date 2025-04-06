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娛樂
2025-04-06 23:35:02

馮允謙Serrini向西川貴教集郵 保錡@ERROR貼「教主」經典造型致敬

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西川貴教與Sony旗下歌手陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳合照留念。

西川貴教與Sony旗下歌手陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳合照留念。

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日本J-POP界紅人西川貴教（T.M. Revolution），近日獲邀來港出席ViuTV的《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》，踏上啟德體藝館舞台大展歌藝。

西川貴教以T.M. Revolution 姿態走紅樂壇，90年代起推出過多支大熱作品，代表歌曲包括《White Breath》、《Hot Limit》等，今次跟陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳、Jer柳應廷同台合作，結束其首次香港電視節目演出後，西川貴教即透過IG上載後台跟同門歌手陳柏宇、林奕匡、黃妍、葉巧琳的同框合照，並寫「Thank HK! Hope to see u soon」。

保錡@ERROR搵「教主」西川貴教合照 向《Hot Limit》經典造型致敬

保錡今晚公開在後台與「教主」西川貴教合照。

「教主」西川貴教今次出席《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 24/25》，令台下歌手及觀眾聽出耳油，而ERROR成員吳保錡亦趁機向對方集郵，在頒獎禮結束後立即分享跟「教主」合照。

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保錡自今年農曆新年於社交網分開與陳百祥合照後，立即被廣大網民鬧爆，經潛水三個月，保錡今晚「蒲頭」現身，他在活動上表現低調，且未有接受訪問。頒獎禮後，保錡在IG貼出與西川貴教兩張合照，並回味自己在《花姐ERROR時的造型，當年他cosplay西川貴教的《Hot Limit經典形象，並寫：「終於有幸和本人合照，最喜歡聽他的動漫主題曲。」至於馮允謙、Serrini見到西川貴教亦忽變小粉絲，兩人上前要求合照，還獲對方送上專輯，Jay Fung、Serrini立即向西川貴教送上自己CD作回禮

保錡表示終有幸和在IG貼出與西川貴教本人合照。 保錡曾在《花姐ERROR遊》中cosplay西川貴教的經典形象。 西川貴教於1998年推出代表作《Hot Limit》，當中造型更是經典。 西川貴教於1998年推出代表作《Hot Limit》，當中造型更是經典。 「教主」西川貴教憑精湛歌藝炒熱全場氣氛。 (娛樂組攝) 馮允謙與Serrini找西川貴教集郵合照。 馮允謙與Serrini找西川貴教集郵合照。 馮允謙向西川貴教送上自己CD。

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