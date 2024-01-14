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娛樂
2024-01-14 15:33:21

馮寶寶 汪明荃母子重逢 撐彭美施作品新《梁祝》場

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馮寶寶 汪明荃母子重逢 撐彭美施作品新《梁祝》場 彭美施及藝術總監吳美英與梁兆明(右一)、梁非同(左一)感謝汪明荃、馮寶寶特別捧場，更給予更給予很好評價極高評價

資深媒體人兼創意班主彭美施(施姐)，第5齣粵劇作品系列新《梁祝》，昨晚（13日)起一連兩晚假西九戲曲中心大劇院重演全場爆滿。馮寶寶與汪明荃(阿姐)特意前來捧施姐場，寶寶姐開心與汪阿姐多年後「母子」重遇

寶寶姐見到阿姐即嬌嗲摟住唔放，大叫 : 「我同娘親失散咗好多年喇！」原來40多年前兩人曾合演電視劇《楊門女將》，阿姐演穆桂英，寶寶姐反串飾演兒子楊文廣。兩人睇足全場，更大讚新《梁祝》有創意有新意，作為演員遇上好作品實在幸福。

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花旦梁非同有幸能獲得兩位前輩背後支持。

曾與花旦兼新《梁祝》藝術總監吳美英合作過的寶寶姐，謝幕時獲對方邀請上台，介紹寶寶姐是她青梅竹馬好朋友，寶寶姐上台時表現興奮，指今次回港可以欣賞到新《梁祝》好開心。「我人在檳城，但去年已經有香港的朋友告訴我新《梁祝》好睇，今晚看過之後真係名不虛傳，好開心可以看到，特別感到震撼是化蝶一幕，好浪漫，投影好靚，好像有好多螢火蟲，好似當我離開嘅時候，就會去到這個地方。」

 

汪阿姐：加入新元素令人亮眼

汪阿姐與寶寶姐在新《梁祝》演出完成後，到後台恭喜一眾台前幕後，一向要求高的汪阿姐大讚 ：「我好開心睇到新《梁祝》，過去有好多版本，但今次好有新意，兩位主角亦好落力，真情流露 。而且今次用咗唔少新元素，化蝶一幕很多蝴蝶由舞台飛出來，耳目一新，講到新《梁祝》最深刻嘅地方就係感覺好年青、好靚，真係青春無敵。」

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汪明荃、馮寶寶兩位前輩認為梁兆明與梁非同演到新《梁祝》這齣好作品是福氣。

寶寶姐認為布景靚好吸引，好鍾意開場時書院一幕，估不到用龍虎武師演書院學生，有好多跳躍翻騰動作，好好睇。寶寶說：「我替兩位主角好開心，他們應該覺得好幸福這生能夠遇上特別為他們而創新的好作品。」汪阿姐亦認同說：「獨一無二的新《梁祝》，恭喜兆明和非同，我鐘意他們的演繹。」寶寶姐倚著阿姐說：「我鍾意妳。」

 

黎燕珊 梅小青大讚《梁祝》令人動容

至於梅小青與劉家豪一直支持施姐粵劇作品，每有施姐作品都會送上別緻的扭汽球公仔裝飾，成為打卡亮點，昨晚小青姐穿上一身蝴蝶裝，連她都是打卡位。原來她與黎燕珊同樣上次錯過欣賞新《梁祝》首演，昨晚大家都睇得開心，珊姐話見到主角聲淚俱下，她亦為之動容，整晚演出可以講係絕無冷場。

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香港藝術發展局副主席楊偉誠博士伉儷，再度欣賞新《梁祝》，他大讚重演水準更上一層樓。

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黎燕珊讚賞施姐毅力及創作力，還有美英姐藝術造詣。

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