馮德倫上海出席Cindy Chao藝術展揭幕 分享對選角獨特要求

導演兼演員馮德倫（Stephen）與奧斯卡金像影后楊紫瓊日前一同現身上海，獲邀出席著名珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）於上海龍美術館西岸館舉行的「CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」揭幕禮，同場還有CINDY CHAO藝術珠寶全球品牌大使倪妮。 藝術展以「光影之間 對影成蝶」為題，Cindy Chao是次再度顛覆過往，僅以一件作品「大師系列年度蝴蝶Amour Butterfly儷影蝴蝶」，帶領觀眾走入藝術家廣闊的創作世界。展品歷經了5年製作，在此次展覽中首次公開亮相。而此作品是Cindy Chao為一對相識20年的藏家夫婦特別創作，它因愛而生，蘊含著藝術家與藏家間深厚情誼，更見證著藏家家族兩代人的愛情與傳承。

Stephen喜歡電影與藝術，看過展覽後，他感受至深：「一個展覽係為咗一件作品，我都係第一次欣賞到，一路走嘅時候你會慢慢去理解Cindy點樣去做呢隻蝴蝶出嚟，喺拉開黑幕嗰一刻，你睇到蝴蝶作品，感受就係非常震憾！基本上蝴蝶係代表轉變，你會睇到佢一路一路嘅成長，可以幻想到作品係花咗幾多功夫同時間，真係非常厲害！」 在展覽會中，Stephen接受了傳媒訪問，談到出道將近27年的他，如何看待現時與剛出道的演藝圈與變化？Stephen笑說：「以前競爭冇咁激烈，而家競爭多，要跑出嚟比較困難，所以跳到出嚟嘅會係更厲害。」而他坦言演員的路可以是很長的，自己以前演的都是年輕角色，現在的他，連即將參演的新作品，演的都是情緒豐富、有閱歷的新角色，感覺自己十分幸運。問到作為導演的Stephen如何選角？他即笑說：「我喜歡真實同自然嘅演員。」

Stephen是中國首位受到Netflix邀約並製作美劇的導演，提到在執導《五行刺客》的過程中，對中西文化差異有何體會？Stephen說：「拍《五行刺客》之前拍過美劇《荒原》，拍咗四季，反而拍《荒原》嘅時候因為多動作，嗰陣時就帶咗武術團隊；到《五行刺客》係自己一個人飛去加拿大，當時係有少少壓力，但係OK嘅，佢哋嗰邊嘅工業運作咁耐，佢哋訓練咗好多人才，基本上如果有人有一日狀態唔好，換一個嚟都可以有一樣嘅水準，所以我覺得人才非常重要。」