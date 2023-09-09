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娛樂
2023-09-09 14:50:08

馮德倫上海出席Cindy Chao藝術展揭幕 分享對選角獨特要求

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馮德倫上海出席Cindy Chao藝術展揭幕 分享對選角獨特要求

馮德倫、楊紫瓊與倪妮出席著名珠寶藝術家趙心綺於上海龍美術館西岸館舉行的作品展揭幕禮。

導演兼演員馮德倫（Stephen）與奧斯卡金像影后楊紫瓊日前一同現身上海，獲邀出席著名珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）於上海龍美術館西岸館舉行的「CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」揭幕禮，同場還有CINDY CHAO藝術珠寶全球品牌大使倪妮。 
 
藝術展以「光影之間 對影成蝶」為題，Cindy Chao是次再度顛覆過往，僅以一件作品「大師系列年度蝴蝶Amour Butterfly儷影蝴蝶」，帶領觀眾走入藝術家廣闊的創作世界。展品歷經了5年製作，在此次展覽中首次公開亮相。而此作品是Cindy Chao為一對相識20年的藏家夫婦特別創作，它因愛而生，蘊含著藝術家與藏家間深厚情誼，更見證著藏家家族兩代人的愛情與傳承。

馮德倫現身上海，出席「CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」揭幕禮。

馮德倫現身上海，出席「CINDY CHAO藝術珠寶2023年度蝴蝶大師作品展」揭幕禮。

Stephen喜歡電影與藝術，看過展覽後，他感受至深：「一個展覽係為咗一件作品，我都係第一次欣賞到，一路走嘅時候你會慢慢去理解Cindy點樣去做呢隻蝴蝶出嚟，喺拉開黑幕嗰一刻，你睇到蝴蝶作品，感受就係非常震憾！基本上蝴蝶係代表轉變，你會睇到佢一路一路嘅成長，可以幻想到作品係花咗幾多功夫同時間，真係非常厲害！」 在展覽會中，Stephen接受了傳媒訪問，談到出道將近27年的他，如何看待現時與剛出道的演藝圈與變化？Stephen笑說：「以前競爭冇咁激烈，而家競爭多，要跑出嚟比較困難，所以跳到出嚟嘅會係更厲害。」而他坦言演員的路可以是很長的，自己以前演的都是年輕角色，現在的他，連即將參演的新作品，演的都是情緒豐富、有閱歷的新角色，感覺自己十分幸運。問到作為導演的Stephen如何選角？他即笑說：「我喜歡真實同自然嘅演員。」

Stephen是中國首位受到Netflix邀約並製作美劇的導演，提到在執導《五行刺客》的過程中，對中西文化差異有何體會？Stephen說：「拍《五行刺客》之前拍過美劇《荒原》，拍咗四季，反而拍《荒原》嘅時候因為多動作，嗰陣時就帶咗武術團隊；到《五行刺客》係自己一個人飛去加拿大，當時係有少少壓力，但係OK嘅，佢哋嗰邊嘅工業運作咁耐，佢哋訓練咗好多人才，基本上如果有人有一日狀態唔好，換一個嚟都可以有一樣嘅水準，所以我覺得人才非常重要。」

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