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娛樂
2024-04-17 20:43:53

馮德倫台灣出席珠寶展 談舒淇陳年娘Look：她正常就是這樣！

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巨星璀璨齊聚 馮德倫林熙蕾讚嘆Cindy Chao精湛工藝與極致美學。

馮德倫與林熙蕾讚嘆Cindy Chao精湛工藝與極致美學。

馮德倫(Stephen)與林熙蕾今天現身台灣，出席珠寶藝術家Cindy Chao二十周年系列藝術珠寶巡迴展台灣全球首站揭幕禮。巡迴展於晶華酒店總統套房中展出， Cindy Chao二十周年系列的藝術珠寶創作，以品牌最經典的「四季」系列與「蜻蜓」系列為主軸。

Stephen今天穿上一襲黑色西裝配上蜻蜓胸針，而林熙蕾則配戴二十周年系列的長葉胸針，齊心祝賀Cindy的巡迴展順利成功。StephenCindy相識多年，他直言跟太太舒淇的訂婚戒指也是出自Cindy的設計，更非常信任對方，將設計交給Cindy決定。提到今次巡迴展的展品，Stephen表示十分欣賞身上配戴的蜻蜓胸針：「很多人認為胸針是專為女生而設，Cindy設計的胸針在男士角度來看，就像一件藝術作品，有收藏價值。」

馮德倫低調現身台灣活動，撐好友CINDY CHAO的珠寶巡迴展。 馮德倫低調現身台灣活動，撐好友CINDY CHAO的珠寶巡迴展。 舒淇昨天50歲生日，被老公Stephen貼出陳年舊照。

馮德倫：這就是年青的她

問到Stephen若太太舒淇想來參觀展覽或想擁有藝術品，會送她嗎？Stephen笑說：「她跟Cindy還熟，跟她(Cindy)要就行！」舒淇昨日(16)度過50歲生記者提到StephenIG貼了太太的陳年舊照，惹來太太留言要算盤「伺候」，問他今天是否很適合帶一件藝術品回家賠罪？Stephen笑說：「為甚麼要賠罪？這麼漂亮的照片，這就是年青的她嘛！好笑嘛，不要這麼認真！特別找一張大家都覺得很美的，她正常就是這樣呀！哈哈哈……」至於問到送了甚麼生日禮物給太太？Stephen笑說：「我們都是老夫老妻不用送甚麼禮物，沒有太多驚喜，但有啾一下(親一下)。」

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