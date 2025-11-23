馮德倫回應舒淇曾為備孕停工一年 唔抗拒領養小孩

馮德倫今日（23日）出席香港大型藏卡盛事兼且舉行簽名會，他接受訪問指對上一次舉行簽名會已經是當年發行唱片的年代，並表示：「好開心，有咁多人排隊，希望佢哋抽到嘅卡將來會升值，會賺到更多嘅錢。」他續說中學時期曾經收藏過籃球明星的卡。
被問領養小孩意願
提到老婆舒淇最近接受鄭裕玲專訪透露曾為了備孕刻意停工一年，馮德倫回應：「我諗佢嘅意思係話我哋曾經（努力過），但唔需要去解釋。」至於有否考慮過領養小孩，他表示：「其實我覺得係冇問題，雖然好多人話世界好亂，如果有細路又會點樣？其實我覺得呢樣嘢唔係太大影響，我覺得總要有啲希望，如果唔係人類就會好快滅亡，如果有一日會咁做，我就會咁做，我可以接受。」
指《女孩》喜獲國際獎項認可
提到舒淇首次執導的《女孩》，過去有否給予老婆任何意見，馮德倫直言：「其實大家都睇到佢有國際認同嘅獎項，證明佢呢件事係好成功，我覺得佢係一個演員同埋導演，好識得同演員溝通，有好多新演員同埋年輕嘅演員，我覺得佢做得非常好！」他指事實上老婆舒淇不需要聽他任何意見，並透露二人的相處關係會互相給予對方空間。談及會否以夫妻檔合作拍攝電影，他說：「睇佢會唔會搵我去演，如果我做導演搵佢去演，以前已經喺《俠盜聯盟》有合作過。」