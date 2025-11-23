馮德倫回應舒淇曾為備孕停工一年 唔抗拒領養小孩

馮德倫今日（23日）出席香港大型藏卡盛事兼且舉行簽名會，他接受訪問指對上一次舉行簽名會已經是當年發行唱片的年代，並表示：「好開心，有咁多人排隊，希望佢哋抽到嘅卡將來會升值，會賺到更多嘅錢。」他續說中學時期曾經收藏過籃球明星的卡。

被問領養小孩意願 提到老婆舒淇最近接受鄭裕玲專訪透露曾為了備孕刻意停工一年，馮德倫回應：「我諗佢嘅意思係話我哋曾經（努力過），但唔需要去解釋。」至於有否考慮過領養小孩，他表示：「其實我覺得係冇問題，雖然好多人話世界好亂，如果有細路又會點樣？其實我覺得呢樣嘢唔係太大影響，我覺得總要有啲希望，如果唔係人類就會好快滅亡，如果有一日會咁做，我就會咁做，我可以接受。」