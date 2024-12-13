馮德倫成為Azuki創意合夥人 推動動漫與娛樂文化

2022年由藝術家Chiru Labs創立的Azuki，是一個以動漫藝術為靈感的Web3社群、融入藝術、技術與文化的NFT系列。

今天，Azuki正式宣布跟香港製作人馮德倫（Stephen）成為其創意合作夥伴，Stephen擔任顧問一職，將利用他在娛樂方面的深厚專業知識以及對亞洲和全球市場的洞察力，以支援 Azuki在創作者和粉絲之間建立聯繫，旨在將動漫文化擴展到世界角落。

Stephen憑執導《太極1從零開始》以開創性而聞名，之後為AMC的電視劇《荒原》擔任執行監制兼武術指導，而近年又為 Netflix執導劇集《五行刺客》，他一直以創新和創造力連接東西方的交流與傳統。Stephen在電影製作方面的經驗和他對跨文化敘事的理解與 Azuki完美匹配，Azuki首席執行官 Alex Zagabond Xu說：「隨著我們繼續以創新的方式將動漫帶給更廣泛的觀眾，馮先生的洞察力將發揮重要作用。」至於Stephen則說：「我很榮幸能加入 Azuki成為創意合夥人，動漫不僅僅是一種類別，而是一種文化現象，它影響了全球無數人的生活。Azuki創新和建立有意義的粉絲聯系願景，跟我對storytelling和創造力的熱誠完全一致。我很高興能為這段旅程作出貢獻。」