馮德倫發掘周秀娜拍《老馮日記》 無特別獎勵舒淇拎獎

爾冬陞、馮德倫、周秀娜、胡杏兒、袁澧林及導演王德健出席在演藝學院舉行的《第四幕》開鏡儀式。適逢今日是袁澧林的生日，大會送上蛋糕及花束，令她大為驚喜。
馮德倫（Stephen）跟周秀娜一齊接受訪問，二人在戲中是飾演一對日漸情淡的夫妻。Stephen表示今次導演用舞台劇形式去反射每個角色是非常罕有，跟娜姐會不少衝突。二人談起合作時，Stephen表示是自己發掘娜姐，因為是他找娜姐拍《老馮日記》。
獨具慧眼發掘娜姐
Stephen說：「嚴格來說，是我發掘佢出嚟，佢第一次演戲就係《老馮日記》，當時我已經獨具慧眼覺得佢會得嘅！」娜姐即謂：「有taste！」並謂當年跟Stephen合作時，對方已經是導演，今次再跟他合作，還要演夫妻，當然是很緊張。
Stephen表示有興趣再拍《老馮日記》，但娜姐在旁著大家不要重溫第一輯，因為自覺當年「好腫，眼耳口鼻黐埋一齊。」Stephen則說沒有問題，只是baby fat。問到為何當時找娜姐，他指純粹是因為外貌，覺得她合適個角色，就找她拍。
自己拎獎開心啲
談到太太舒淇在釜山電影節拿到最佳導演，Stephen要不要將一些玩具、模型讓給她放獎項，他笑言「讓唔到咁多，自己都要爭取返啲。」他稱沒有特別獎勵，因為她拿到獎已經是很好的獎勵。
問到他會否比自己拿獎更開心，Stephen說︰「咁應該唔會比自己攞獎開心，但都好開心。（有冇激勵自己要攞多啲獎返嚟？）係呀，就拍緊呢部啦！」