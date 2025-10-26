馮德倫發掘周秀娜拍《老馮日記》 無特別獎勵舒淇拎獎

爾冬陞、馮德倫、周秀娜、胡杏兒、袁澧林及導演王德健出席在演藝學院舉行的《第四幕》開鏡儀式。適逢今日是袁澧林的生日，大會送上蛋糕及花束，令她大為驚喜。 馮德倫（Stephen）跟周秀娜一齊接受訪問，二人在戲中是飾演一對日漸情淡的夫妻。Stephen表示今次導演用舞台劇形式去反射每個角色是非常罕有，跟娜姐會不少衝突。二人談起合作時，Stephen表示是自己發掘娜姐，因為是他找娜姐拍《老馮日記》。

獨具慧眼發掘娜姐 Stephen說：「嚴格來說，是我發掘佢出嚟，佢第一次演戲就係《老馮日記》，當時我已經獨具慧眼覺得佢會得嘅！」娜姐即謂：「有taste！」並謂當年跟Stephen合作時，對方已經是導演，今次再跟他合作，還要演夫妻，當然是很緊張。 Stephen表示有興趣再拍《老馮日記》，但娜姐在旁著大家不要重溫第一輯，因為自覺當年「好腫，眼耳口鼻黐埋一齊。」Stephen則說沒有問題，只是baby fat。問到為何當時找娜姐，他指純粹是因為外貌，覺得她合適個角色，就找她拍。