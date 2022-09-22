馮德倫發文反駁余黎青萍言論 不滿對方指電影涉暴力致虐兒

監警會委員余黎青萍就虐兒及性暴力案件，歸究於電視及電影的色情及暴力畫面氾濫，是造成本港虐兒問題的元兇之一，要求有關部門跟進。她更特別點名批評無綫的《香港小姐》及曾志偉。

馮德倫看過報道後，對余黎青萍的指控感不滿，認為對方沒有實質證據，便把虐兒問題歸究於電影上，斥對方對香港電影業落井下石。他上載韓國電影《無聲吶喊》的海報寫道︰「虐兒問題嚴重當然要重視，保護兒童是必要。把責任推到香港影視，請拿出證據，有統計嗎？不會是社會壓力，貧窮問題...嗎？電影暴力氾濫？香港電影何來的氾濫？一年不到幾十部。有電影之前世界沒有虐兒問題嗎？電影從來都反映社會問題，好的電影還會帶出阻嚇作用。有看過無聲吶喊﹑PLATOON嗎？香港影視行業已經非常難做，還在落井下石，要擦存在感麻煩去其他地方。」