馮德倫監製紀錄片《Breaking Boundaries》 貼合照宣布與阿里巴巴主席合作

馮德倫(Stephen)近年多留港開工，完成多個電影項目，向來前衛兼具前瞻性的Stephen，近日獲ComplexCon Hong Kong邀請，出席於亞博舉行的Web3論壇，分享對第三代互聯網的看法，他說：「我不嬲對呢個科技尤其係區塊鏈、Web3部份非常有興趣，好開心可以參與，今次嘅經歷係好愉快，香港嘅ComplexCon做得非常不錯，希望來年會繼續做。」

Stephen亦在IG公開了一張跟阿里巴巴集團主席蔡崇信的合照，宣布參與紀錄片《Breaking Boundaries》的拍攝項目，他寫道：「Pleasure to executive produce with Mr. Joe Tsai through his media investment firm 127 Wall on upcoming documentary "Breaking Boundaries." This film looks at Californian teenager Nastasya's experiences as the only black girl in Rhythmic Gymnastics for Team USA, as well as her relationship with her mother in the stressful lead up to Tokyo Olympics qualification.（很高興和蔡崇信先生透過他的媒體投資公司127 Wall監製這部快要完成的紀錄片《Breaking Boundaries》。這部片是講述加州年輕人Nastasya Generalova，她由單身母親撫養長大。Nastasya Generalova作為美國體操隊唯一黑人女孩，拍下她在東京奧運資格賽前在緊張氣氛及與母親的關係。）」