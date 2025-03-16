馮德倫相隔19年延續《老馮日記》 水桶笠頭公布又有新搞作

馮德倫又有新搞作，找來有「香港figure教父」之稱的Michael Lau聯乘figure。

馮德倫（Stephen）自編自導自演、於2006年播映的處境喜劇《老馮日記》大受歡迎，劇集風格另類，每集請來重量級嘉賓，屬當年備受好評的喜劇作品。事隔19年，最近Stephen竟推出《老馮日常》短片，以別開生面的方法，正式宣布Stephen的全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，而Stephen更將亮相下周舉辦的ComplexCon，主持企劃發布活動。

Stephen自度的《老馮日常》短片，講述他創立「BUCKET MAN」動漫企劃，頭炮找來「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）聯乘figure，故事內容抵死幽默，講述Stephen在路上激怒一名的士司機，當Stephen走到Michael Lau的辦公室開會時，為逃避找上門的的士司機，竟索性將膠水桶笠上頭遮樣，「BUCKET MAN」首個figure造型就此誕生！Stephen這次再度自編自導自演新作，放下男神包袱拍攝，演出鬼馬，非常專業好玩！