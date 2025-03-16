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娛樂
2025-03-16 13:17:42

馮德倫相隔19年延續《老馮日記》 水桶笠頭公布又有新搞作

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馮德倫又有新搞作，找來有「香港figure教父」之稱的Michael Lau聯乘figure。

馮德倫又有新搞作，找來有「香港figure教父」之稱的Michael Lau聯乘figure。

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馮德倫（Stephen）自編自導自演、於2006年播映的處境喜劇《老馮日記》大受歡迎，劇集風格另類，每集請來重量級嘉賓，屬當年備受好評的喜劇作品。事隔19年，最近Stephen竟推出《老馮日常》短片，以別開生面的方法，正式宣布Stephen的全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，而Stephen更將亮相下周舉辦的ComplexCon，主持企劃發布活動。

Stephen自度的《老馮日常》短片，講述他創立「BUCKET MAN」動漫企劃，頭炮找來「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）聯乘figure，故事內容抵死幽默，講述Stephen在路上激怒一名的士司機，當Stephen走到Michael Lau的辦公室開會時，為逃避找上門的的士司機，竟索性將膠水桶笠上頭遮樣，「BUCKET MAN」首個figure造型就此誕生！Stephen這次再度自編自導自演新作，放下男神包袱拍攝，演出鬼馬，非常專業好玩！

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馮德倫最近拍攝《老馮日常》短片。 Stephen自度的《老馮日常》短片，搵埋Michael Lau亮相。 馮德倫相隔19年再拍處境喜劇《老馮日常》。

Michael Lau的figure充滿個人風格，成名的figure總是罩着頭沒有樣子，在《老馮日常》中Stephen要求Michael Lau設計有他靚樣的figure，慘遭對方嘲笑：「邊個會買馮德倫嘅figure呀？你只係靚仔，又唔夠潮...」未知這是否真正原因，今次Stephen便被安排罩着極具香港特色的「紅膠桶」笠頭、持雙節棍，充滿香港情懷。Stephen說：「今次係建立嘅一個全新動漫IP品牌，會繼續有很多計劃。頭炮搵嚟Michael Lau設計咗今次BUCKET MAN Toy figure，再加上實體支擾化幣（PBT）。因為BUCKET MAN嘅誕生，我就諗到不如用《老馮日常》嘅短片分享呢件事，將創意、潮流、藝術融為一體。」

《老馮日常》中，Stephen要求Michael Lau設計有他靚樣的figure。 點知慘遭Michael Lau嘲笑：邊個會買馮德倫嘅figure呀？ Stephen逃避的士司機找上門。 Stephen毅然要將膠水桶笠上頭遮樣。 Stephen公仔用「紅膠桶」笠頭，充滿香港情懷。 事隔19年，Stephen竟推出《老馮日常》短片。

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