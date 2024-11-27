馮德倫自爆被劉雅瑟嫌棄講普通話 陳柏霖冇留意吳君如反應

馮德倫Stephen Fung、陳柏霖Bolin Chen及郭采潔Amber Kuo日前出席手錶品牌店鋪開幕活動。眾人一身型格西裝亮樣，陳柏霖表示雖未曾與馮德倫合作，但因共同朋友早已認識：「叫他開戲做導演，或者我們演兄弟。」但馮德倫就話現時市道差，有好劇本會考慮。

馮德倫拒談舒淇

馮德倫、陳柏霖自言都有收藏名錶習慣，陳柏霖自爆最貴一隻錶價值高達2百萬，馮德倫就拒談太太舒淇：「（係咪要買情侶錶？）呢啲唔講啦！（要問準太太先可以買貴錶？）呢啲下次你見到佢時問翻佢！我其實買入價唔太貴，慢慢升值」陳柏霖亦補充是正價購買後，被炒至過百萬。

馮德倫參演的網劇《太陽星辰》反應不俗，他自言年輕時曾飾演醫生，隨年紀成熟今次演法醫，自爆被劉雅瑟嫌棄：「今次啲人全部都好專業，有一場戲我要同劉雅瑟講廣東話，諗住補拍對方大頭時講普通話，點知佢話『你都係講翻廣東話啦！』」。