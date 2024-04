舒淇今日(16日)50歲生日,身為老公的馮德倫當然要有所表示,不過他卻選擇以另類方式祝賀老婆,竟然在社交平台po舒淇年輕時的「包包臉」黑圖,寫道,「Anyone seen my wife? It’s her birthday today。」但舒淇就回應,「算盤已備好⋯⋯⋯⋯」示意慢慢同你計,兩人公婆公開打情罵俏,結婚近8年,不時在對方生日放閃,非常恩愛。不少圈中好友都留言送祝福,蔡卓妍寫道:「Sweeeeeet」,余文樂則以爆笑emoji回應,雖然不少網民留言都大壽星女當年很美,亦有留言,「係個老婆生日果日,將佢嘅陳年黑圖拎出嚟曬,你嘅勇氣真係好強大。」