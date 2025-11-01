馮淬帆離世｜拍爛片成一輩子恥辱 王晶重提恩怨悼念舊拍檔

馮淬帆雖然曾與王晶合作無間，但他晚年對過往的喜劇代表作卻有不同看法，甚至痛批自己部份作品為「爛戲」，直指合作導演王晶「害得很多人很慘」。馮淬帆於2023年曾公開炮轟王晶，並指：「王晶這個王X蛋！害了很多人很慘！他拍戲拍得太離譜了！我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」當時王晶則反擊指馮淬帆有妄想症。

馮淬帆傳來死訊，王晶今日中午在微博發文：「『阿緊』馮淬帆也走了；與許紹雄只差一天。他倆加上吳孟達，是我以前常用的三大喜劇催化劑。這幾年差不多全走了。真是唏噓。其實馮淬帆我合作更多，三集《精裝追女仔》，兩集《最佳損友》，《求愛敢死隊》，還有邵氏時期的《比鬼捉》，《爛賭英雄》，《顛鳳狂龍》。最後在二千年初還合作了一部劇《祖先開眼》。有一陣子經常約飯。近廿多年他移居台灣省，少聯系了。一年前卻無故在傳媒前罵我。我不怪他，到底年紀大了，又獨自生活，可能頭腦有點混亂。很多人說他脾氣火爆，愛罵人。但我知道這是他保護自己的方法，其實他有點欺善怕惡；一次跟他晚飯，突然鄰桌有些江湖人過來敬酒，我淡定敬了一杯。但他跟著就害怕要馬上埋單走。我當時很奇怪。後來才明白。多年不見，突然收到死訊。心戚戚焉。緊哥，一路走好，你的遺作不會被忘記！」