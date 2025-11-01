馮淬帆離世｜跟楚原學做導演 難忘恩師首日開鏡擺位

馮淬帆於台灣病逝，享年81歲。今年3月，他在社交平台透露自己兩度肺炎感染住院，出院之後又因血氧濃度不足，需靠製氧機生活。 馮淬帆是楚原的大弟子，1965年，他獲電影導演楚原邀拍《黑玫瑰》系列電影第三部《紅花俠盜》，因而成為其電影幕前處女作並從此投身影壇，參與多部電影演出，曾先後擔任電視和電影導演。

向楚原自薦想做導演 楚原於第37屆香港電影金像獎中，獲頒終身成就獎，馮淬帆受邀任頒獎嘉賓，以大弟子親自將獎項頒予恩師楚原。當時馮淬帆表示自己在麗的做演員，兼做配音演員，有一日收到電話，指楚原導演想搵他做演出《紅花俠盜》，令他自此投身電影圈。 他拍了兩三套戲後，向楚原自薦表示想做導演，當時楚原跟他說：「𡃁仔，你真係想做導演？好啦，我未用過副導演，你跟住我啦。你跟住全哥先啦。」而楚原口中的「全哥」是電影的場記，馮淬帆又從攝影師超哥一旁吸收經驗。楚原當時仍指他「係學做副導演，未係副導演。」