娛樂
2025-11-01 12:47:55

馮淬帆離世｜跟楚原學做導演 難忘恩師首日開鏡擺位

分享：
馮淬帆以大弟子身份在金像獎上把「終身成就獎」，頒予恩師楚原叔。

馮淬帆於台灣病逝，享年81歲。今年3月，他在社交平台透露自己兩度肺炎感染住院，出院之後又因血氧濃度不足，需靠製氧機生活。

馮淬帆是楚原的大弟子，1965年，他獲電影導演楚原邀拍《黑玫瑰》系列電影第三部《紅花俠盜》，因而成為其電影幕前處女作並從此投身影壇，參與多部電影演出，曾先後擔任電視和電影導演。

馮淬帆的出道電影《紅花俠盗》，導演是楚原，他在戲中飾演副探長，大探長是楚原的父親張活游。

向楚原自薦想做導演

楚原於第37屆香港電影金像獎中，獲頒終身成就獎，馮淬帆受邀任頒獎嘉賓，以大弟子親自將獎項頒予恩師楚原。當時馮淬帆表示自己在麗的做演員，兼做配音演員，有一日收到電話，指楚原導演想搵他做演出《紅花俠盜》，令他自此投身電影圈。

他拍了兩三套戲後，向楚原自薦表示想做導演，當時楚原跟他說：「𡃁仔，你真係想做導演？好啦，我未用過副導演，你跟住我啦。你跟住全哥先啦。」而楚原口中的「全哥」是電影的場記，馮淬帆又從攝影師超哥一旁吸收經驗。楚原當時仍指他「係學做副導演，未係副導演。」

馮淬帆當年專程從台灣返港頒獎予楚原，他回憶跟楚原學師的點滴。

曾被楚原鬧黐線

楚原有一日帶他回家並謂：「𡃁仔，我哋聽日拍呢場戲，你分啲鏡頭俾我睇吓。」馮淬帆完成後，被楚原即場教訓：「你黐線㗎？！個個都close，你影相咩！」馮淬帆及後說：「咁又係喎，點解個個都close嘅呢？喺我心目中，句句對白都係咁重要，重要嘅嘢梗係要close（up）嘛。咁梗係唔得啦，跟住真係慢慢喺現場做副導演。」直到第一套國語片《火鳥紫丁香》才正式受薪做副導演。

馮淬帆哽咽續說：「由嗰陣時開始，佢唔止係帶我入電影界嘅恩人，仲係我嘅思師，我永遠嘅師父。最後一樣我仲要講，直到1974年，我第一套執導電影《香港屋簷下》，第一日，楚原師傅嚟到現場，我第一個鏡頭係佢幫我擺機位，所以我永遠記住，我永遠嘅師父，楚原導演。」

 

