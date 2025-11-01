馮淬帆離世｜《飛越十八層》演魔鬼入屋 《精裝追女仔》收縮水最經典

資深演員馮淬帆今日凌晨傳出於台灣辭世噩耗，享年81歲。馮淬帆於1944年在廣東省順德的一個粵劇世家出生，其父馮鏡華為粵劇武生和老生，母親吳慧儂也是粵劇名伶，馮淬帆在家中排名第五，1950年於6歲時隨著家人遷至香港，並於60年代入行開始拍戲， 1965年加入當時的麗的電視成為藝員，1968年轉投TVB，直至80年代參演多套膾炙人口的劇集，計有《天虹》、《絕代雙驕》、《執到寶》、《逐個捉》、《播音人》、《警花出更》等等，但要數到最經典一定是他夥拍苗僑偉、戚美珍、羅蘭的《飛越十八層》，馮淬帆破天荒飾演「魔鬼」，在劇中還有一句口頭禪「祖祖你呀！」根據劇中角色所言「祖祖」是一句粗口，至於由葉振棠與麥志誠合唱的主題曲《難為正邪定分界》亦同樣經典。

活躍 80 年代影圈

電影方面，馮淬帆於80年代活躍影圈，屬港產喜劇的冷面笑匠，在1983年起演出「福星」系列電影，曾在《奇謀妙計五福星》、《精裝追女仔》、《最佳損友》等經典作品中留下無數難忘角色，除了《最佳損友》的經典對白「金山橙你個提子」、「蜜瓜你個椰子」之外，在《精裝追女仔》中「收縮水」搞笑一幕更成為觀眾集體回憶。

提名香港金像獎

馮淬帆曾先後擔任電視和電影導演，1986年到台灣定居後仍繼續其演藝工作。2007年，馮淬帆在《每當變幻時》中飾楊千嬅爸爸，其後再演出「我愛香港」系列電影，2011年至2013年間分別於《我愛HK開心萬歲》、《2012我愛HK 喜上加囍》和《2013我愛HK 恭喜發財》中再發揮其搞笑功力。他更狂《意外》飾演有腦退化的暗殺組成員，而在2010年獲提名香港電影金像獎最佳男配角。