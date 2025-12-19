馮皓揚回應Momo校長指控 自覺問心無愧最擔憂家人受影響

馮皓揚（羊羊）入圍角逐「最佳男新人」及「飛躍進步男藝員」。由於他曾獲奪金像獎「最佳男配角」，問到會否信心比較多時，他竟表示信心不大，因自覺今年表現「爭少少」。

無信心自爭表現爭少少 他說：「我覺得好多嘢可以處理好少少、成熟少少，或者在努力多少少。對於獎項我係平常心，甚至係冇信心。（點解咁講？）一來工作唔算太多，始終公司好有好多演員，一有機會我都會好好去把握，會嘗試做到最好，但係咪好有突破呢？我就覺得爭少少啦。」 談到他除了拍劇外，也有參與拍綜藝，更染了頭髮跟謝茜嘉去旅遊，他說：「當初有人搵我拍綜藝，我覺得係匪夷所思，經過第一季嘅磨練之後，更加放鬆咗，會俾多啲心思去諗點做一個好嘅主持。我就特登去染咗個頭髮，希望有新嘅嘢比到觀眾睇。如果大家有睇，大家應該會覺得我開朗咗！自己都頭痛第三季要點突破。」他自言是個比較內斂的人，笑謂可能要再表現瘋狂些。

被指控忘恩負義 對於前小童星訓練學院創辦人Momo校長一直在社交平台公開控訴他和母親忘恩負義，拍片控訴羊羊母子多宗罪，他坦言有留意到。他說：「其實同我合作過嘅人，都會知道我係一個咩嘅人，唔會因為某一啲人講嘅說話而影響到佢哋對我嘅認知。我會做好自己嘅嘢。」 問到私下有沒有跟對方聯絡了解，羊羊表示沒有，「其實早年一直都係由媽咪去同佢溝通，因為當時我未成年，佢有提到學費，其實我係有交晒學費嘅！（對方話你過橋抽板、紅咗唔認人）一啲不實嘅嘢，就要交比媽咪或者經理人去溝通。大家都係各執一詞，都會沒完沒了。我又唔覺得有好多人想知，寧願將啲心思放喺一啲重要嘅事情上面，所以都無謂逐一去解釋。我係問心無愧！」

由於對方不停狙擊他，會否考慮訴諸法律行動，羊羊說：「呢個要同返公司溝通，始終唔係我一個人嘅事，我就係TVB旗下嘅藝人，責任同公司溝通好。我自己就比較擔心佢對我屋企人有唔好影響，尤其係媽咪，佢好錫我，加上早幾年都係由媽咪去同佢交接，希望慢慢處理好。」 其餘角逐男飛躍藝人：