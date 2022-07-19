馮皓揚拎金像獎男配 即加入無綫藝人訓練班戒懶音

由金像導演陳德森任校長之《2022年TVB藝員訓練班》昨天(18日)正式上課，無綫今年破天荒加入大陸及馬來西亞學員，24位香港學員、22位內地學員及16位馬來西亞學員透過實體及網上形式同步上課。無綫電視助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲小姐及金像導演陳德森先生出席開學禮，並向新學員致勉勵辭。

馮皓揚成星級同學仔 香港的學員有剛出爐的金像獎最佳男配角馮皓揚(羊羊)，他接受無綫《娛樂新聞台》訪問時，表示自己說話表達較弱，希望改善懶音問題，他又稱今次訓練班會接觸不同範疇，看看那方面比較有興趣再專注發展。現時羊羊仍未與無綫正式簽約，但畢業之後是否會加入無綫便要待半年才分曉。