馮皓揚拎金像獎男配 即加入無綫藝人訓練班戒懶音

由金像導演陳德森任校長之《2022年TVB藝員訓練班》昨天(18日)正式上課，無綫今年破天荒加入大陸及馬來西亞學員，24位香港學員、22位內地學員及16位馬來西亞學員透過實體及網上形式同步上課。無綫電視助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲小姐及金像導演陳德森先生出席開學禮，並向新學員致勉勵辭。
馮皓揚成星級同學仔
香港的學員有剛出爐的金像獎最佳男配角馮皓揚(羊羊)，他接受無綫《娛樂新聞台》訪問時，表示自己說話表達較弱，希望改善懶音問題，他又稱今次訓練班會接觸不同範疇，看看那方面比較有興趣再專注發展。現時羊羊仍未與無綫正式簽約，但畢業之後是否會加入無綫便要待半年才分曉。
袁偉豪麥美恩任星級導師
據無綫透露，《2022年TVB藝員訓練班》招募反應熱烈，逾2600人報名參加，香港逾1000人，內地則有來自各省市逾1300人，大馬亦逾300人。訓練班課堂長達6個月，星級導師有羅冠蘭、鄭丹瑞、曾志偉、錢嘉樂及武師公會、譚俊彥、袁偉豪、麥美恩、麥秋成、陳貝兒、鄧梓峰、林盛斌(Bob)、Maria Cordero(肥媽)、林溥來(Patrick Sir)等，他們將悉心指導新學員在「演員基礎」、「劇本、角色理解」、「演技」、「肢體運用及舞蹈」、「正音及語言技巧」、「形象及衣着」、「武術及動作特技安全知識」等多個演藝範疇的技巧及竅門。