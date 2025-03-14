馮皓揚望再拍港產片 揭無緣參與電影拍攝原因

被問到是否還有許多電視劇作品未推出，他透露：「嚟緊聽講《巨塔之后》會喺三月中播，大家就可以期待一下。仲有一部叫做《正義女神》，見到官方有啲宣傳就好似話計劃今年或者出年會播。」他透露在《正義女神》與佘詩曼有合作的劇情，而對方則飾演法官，他表示：「回想起有啲驚驚地，好似喺兩層樓嗰度審視緊啲犯人，所以好大壓迫感。」

揭無緣參與電影原因

講到電影業市道差，有許多電影院結業，他表示：「其實不嬲都好想繼續拍電影，希望電影嘅市道加油，我都想拍多啲港產片。」被問到最近是否有Casting的機會，他說：「間唔中都會有嘅，通常都有年紀上嘅考量，我都明白嘅，例如有份演出《爸爸》嘅蘇文濤，其實我都有關注佢，不過導演而家都好鍾意睇素人，所以睇吓有冇導演想搵我拍電影。」提到如何兼顧拍劇和拍電影的工作，他直言：「都係要睇經理人，通常都係經理人同電影公司去商量點樣去度期，我純粹淨係可以表達我想拍電影。」