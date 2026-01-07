馮皓揚被恩師Momo校長指大話連篇 試過三次食飯不付錢

馮皓揚日前在《萬千星輝頒獎禮2025》與劉洋一同獲得「最佳男新人」獎項。馮皓揚的恩師前小童星訓練學院創辦人Momo校長昨日（6日）在社交平台上載影片公開指馮皓揚大話連篇，重提馮皓揚在小時候試過三次食飯不付錢的往事。

親自去食店為馮皓揚解圍 Momo校長在影片一開始先恭喜馮皓揚獲得「最佳男新人」獎項，大讚馮皓揚實至名歸。之後Momo校長無奈地表示：「原來大話連篇就被鼓勵，一個有10年演出經驗，攞過金像獎嘅人竟然仲攞新人獎。」Momo校長指馮皓揚試過三次食飯不付錢，事件是發生在馮皓揚17歲的時候，Momo校長表示當時要親自去食店為馮皓揚解圍，並續說：「佢食完走數，連佢父母都唔肯去贖佢，話好醜喎！最後佢硬住頭皮搵我救佢。」

維護學校名譽繼續為馮皓揚付錢 事件發生後不足一個月，馮皓揚又在同一間食店再次食飯不付錢，Momo校長指當時馮皓揚穿上學院的校服，為了維護學校的名譽，最終選擇再次為他食飯付錢。Momo校長表示有向馮皓揚說過：「你知唔知醜字點寫，7歲細路都唔會做呢啲行為。」Momo校長指馮皓揚當時則表示：「我都未成年！」 Momo校長認為馮皓揚的世界觀一直如此，並表示：「走得嘅無數，走唔甩嘅就搵人抹屎，一句問心無愧，就抹走人哋一切嘅恩情，迴避所有嘅證據。」Momo校長指馮皓揚有公司維護和獎項的光環：「最終輿論都會幫佢找數，將所有醜陋一筆勾銷，呢個就係我哋香港未來偶像。」

馮皓揚經理人回應事件 馮皓揚經理人也有向傳媒回應事件表示正交由律師處理，並表示：「我聽返佢媽咪講，小朋友13、4歲時，有時唔記得帶銀包出街好正常，最後有搵媽咪，搵人幫佢處理畀返錢，唔係無畀錢走咗去，事後亦有俾返錢人。」馮皓揚經理人強調若果小朋友要「呃飯食」也不會選擇去同一間食店。

指馮皓揚真實人品忘恩負義 Momo校長其實去年曾經拍片指馮皓揚真實人品忘恩負義，並以「謀財害命」來結束與馮皓揚師徒關係。馮皓揚上月接受訪問表示有留意到被Momo校長控訴他和母親忘恩負義的事件，他說：「其實同我合作過嘅人，都會知道我係一個咩嘅人，唔會因為某一啲人講嘅說話而影響到佢哋對我嘅認知。我會做好自己嘅嘢。」馮皓揚續說已經沒有與對方聯絡，並表示：「其實早年一直都係由媽咪去同佢溝通，因為當時我未成年，佢有提到學費，其實我係有交晒學費嘅！」