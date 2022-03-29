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娛樂
2022-03-29 19:34:29

馮盈盈傳被雪後公開現身 騷腰狂話聽公司安排

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林盛斌、錢嘉樂、馮盈盈及陸浩明。

馮盈盈、錢嘉樂等今日現身節目《The Show Must Go On》拜神活動。被傳雪藏的盈盈首次現身公開場合，她以一身pink lady孖辮造型出現，又大騷纖腰，笑言造型來自美少女戰士，打扮有減齡成分。

問到被雪一事，盈盈表示自己從沒有聽過，又稱一直有工作，只是早前不幸生病而要休息一段時間。對於未能參與《逆天奇案2，她說︰「拍劇都係公司安排，通常唔會咁快Confirm，半年後嘅事。其實公司一直安排唔同嘅工作俾我，只係我之前不幸病咗，但依家康復咗！之前都有拍外景節目，只係節目未出街。」她亦多次表示一切工作都是由公司安排，對所有工作都無任歡迎。

馮盈盈今日以露腰造型示人。

盈盈避談助手

對於有指公司嫌她的助手經常郵集兼小動作多多，盈盈表示今日沒帶助手，並謂︰「同助手嘅合作關係涉及私隱，佢始終唔係公眾人物，佢對成為新聞人物感到意外，所以為咗保護佢唔講太多。」她又否認自己要守行為才表現謹慎︰「大家都叫我好好表現，因為難得可以同錢嘉樂做主持，又要帶領咁多藝人，所以有啲緊張。」

盈盈不停強調一切依照公司安排。

無懼被取代

至於再度被公司安排與緋聞男友鄭衍工作，盈盈稱一切依從公司安排。問到無綫有意改捧宋宛穎，她大讚對方是可造之材，與對方在台慶合作愉快，也曾上過對方的節目做嘉賓，非常欣賞對方，坦言不擔心被對方取代︰「如果可以再合作會開心，工作都係有能者居之。」

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