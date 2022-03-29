馮盈盈傳被雪後公開現身 騷腰狂話聽公司安排

馮盈盈、錢嘉樂等今日現身節目《The Show Must Go On》拜神活動。被傳雪藏的盈盈首次現身公開場合，她以一身pink lady孖辮造型出現，又大騷纖腰，笑言造型來自美少女戰士，打扮有減齡成分。

問到被雪一事，盈盈表示自己從沒有聽過，又稱一直有工作，只是早前不幸生病而要休息一段時間。對於未能參與《逆天奇案2》，她說︰「拍劇都係公司安排，通常唔會咁快Confirm，半年後嘅事。其實公司一直安排唔同嘅工作俾我，只係我之前不幸病咗，但依家康復咗！之前都有拍外景節目，只係節目未出街。」她亦多次表示一切工作都是由公司安排，對所有工作都無任歡迎。