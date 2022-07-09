馮盈盈成功考獲特許金融分析師 疑為離巢鋪路

現年28歲的2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 畢業於香港大學食物及營養學學系，她畢業後便參選港姐入行，一直備受力捧，但今年2月馮盈盈卻有傳她犯下3宗死罪，而被公司「雪藏」，而有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，亦慘被Out走，令其工作量大減。

近來馮盈盈趁有時間原來去了進修，昨日 (8日) 她在社交網貼了一封CFA (特許金融分析師）Level 1考試 的合格通知書，而該次考試的合格率只有38%，相當不容易，她以英文寫道︰「它總結了我的2022年上半年。對於我這種經濟和商業背景為零的金融文盲，這是一個奇蹟。感謝所有幫助過我的人。你知道你是誰。」

她又表示考試當天是由馮爸爸送她到試場，並透露會再考Level 2︰「今天（8日）是我爸爸的生日。雖然這只是個初階考試，很多人能輕易而舉通過，但我都想將此成績當作生日禮物送給他。早上八點考試，我希望預早一小時到試場準備。正當我苦惱如何在當天早上6點召車出門，爸爸二話不說，主動要送我去考試。『當年你應考DSE，我全程接送。今次你考CFA，我也會一樣做。這次你會一樣合格的。』十年過去，時移世易。父母的愛，始終不變。Daddy，我會繼續更加努力，勞煩你之後再車我去考場。#Level2」不少網民都猜測馮盈盈是否有意離巢，轉投金融界做特許金融分析師。