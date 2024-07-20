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娛樂
2024-07-20 12:50:47

馮盈盈相隔八年再戴四方帽 大曬碩士畢業照騷白滑長腿勁吸睛

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馮盈盈完成港大理科碩士學位 。

馮盈盈完成港大理科碩士學位。

現年30歲的馮盈盈在2016年奪得港姐冠軍，同年亦在港大食物及營養學系畢業，其後她加入TVB，曾主持及拍攝過不少節目。去年初，馮盈盈減少幕前演出，並重返校園，在港大修讀理科碩士學位（食品工業管理及市場學)，事業學業兩兼顧。上月，馮盈盈發文宣布順利畢業，並且考獲一級榮譽優等成績（Distinction），昨日（19日）她再於IG曬出一輯畢業靚相

馮盈盈相隔八年再次穿上畢業袍，戴上四方帽。 馮盈盈大曬畢業相騷白滑長腿勁吸睛。

相中見馮盈盈穿上畢業袍，頭戴四方帽，拿著一束鮮花，曬出一對白滑長腿，相當吸睛，還有畢業證書，她寫道：「轉瞬間已經相隔八年，我再次穿上畢業袍，戴上四方帽，踏上母校香港大學Grand Hall禮堂。能夠以優異成績（Distinction）理科碩士畢業，我內心的喜悅真是難以形容。非常感謝學校一眾教授和老師們的悉心教導，讓我在讀書的道路上不斷成長。也很高興能夠結識一班優秀的同學，大家一起努力、互相支持。」 她續感謝父母及家人的支持：「他的一直以來都在背後支持我，鼓勵我勤於學問、追求知識。在港大的這些年裡，我留下了很多美好的回憶。而每個同學在領取畢業證書後，都會有自己的夢想和方向。我選擇了『學海無涯，學無止境』的心態，希望未來能夠豐富自己的人生，踏上新的學習旅程，繼續向前。希望大家都能勇敢追夢，為著目標努力奮鬥。並且透過終身學習、持續進修，讓自己保持進步。」 

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另外，馮盈盈還分享了一張與2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary）的合照，二人齊齊穿上畢業袍。現年22歲的莊子璇同樣是學霸，畢業於香港大學食物及營養學系，當年參選港姐時已被冠以「馮盈盈學妹」的稱號，絕對是美貌與智慧並重。

馮盈盈感謝父母及家人的支持。 馮盈盈大曬畢業證書。 馮盈盈還分享了與2023年港姐冠軍莊子璇的合照。 在港大修讀理科碩士學位（食品工業管理及市場學)，考獲一級榮譽優等成績。