馮盈盈親解升cup之謎 回應缺席台慶遭TVB雪藏揣測（有片）

馮盈盈今日為健康產品拍攝廣告，營養學系畢業並已完成碩士課程的盈盈自言，向來注重飲食健康，認為選用恰當的保健產品，配合運動對身形管理尤為重要。對於早前拍內衣廣告，性感尺度震撼眼球，她直言首次拍內衣廣告，獲網民大讚也感開心，問到會否再突破界線時，她笑言：「今次都差唔多係極限，我諗都係好大突破，最盡係三點式，參加香港小姐時已著過，都俾到我膽量，但超越三點式，就未能handle到。」

唔會用其他手法造假 有網民熱論其「升cup」之謎，馮盈盈就歸功與產品，非常識做，「真係產品嘅效果好強，冇掩住良心。」問到是否升了兩cup？她反問：「只係兩cup？」至於會否接受進一步成為波霸，她就認為最重要是身材勻稱，展露曲線美已很迷人，「唔會用其他手法造假。」每年台慶，馮盈盈的索爆衣著都是焦點，但今年她卻缺席，盈盈解釋：「好可惜，因為皮膚有少少敏感，剛剛天氣凍，變乾燥，影響濕疹嚴重咗少少，無辦法出席，要大家擔心。(已訂戰衣？)我真係準備戰衣同飾物，唔緊要，總有機會再著。」

談到有傳她因拒拍性感戲被TVB雪藏，馮盈盈自言一直有工作，今年有先後參與4個綜藝節目，並與家英哥、森美等合作，雖然自己沒有入圍萬千星輝頒獎典禮，但與森美主持的《魔法剪裁師2》都有入圍十大，「一直以來都keep住有唔同工作，好多謝網民咁留意我，農曆新年都會主持賀年節目。」但她亦承認少了拍劇，「所有工作都係公司安排，如果有適合角色或崗位，我都願意嘗試。雪藏嘅話，真係有少少誤會，多謝公司俾咁多機會我。劇集方面，我都見公司開劇比以前少，但公司都會因應藝人而安排工作，唔會強求每套劇都見到我。」至於可擔心新晉小花的威脅「公司咁多藝人，各有特色，唔擔心邊個取代自己或淘汰我，繼續做好本份同崗位。」她澄清與TVB尚有幾年合約，大家可繼續找她開工。