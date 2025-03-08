馮盈盈開公司搞教育絕非放棄演藝工作 羅家英被封「全民偶像」靠絕招爭取話語權

羅家英、馮盈盈及關楓馨(Fabienne)昨日(7日)現身電視城出席飲食節目《飲茶》記者會，家英哥自2004年《向世界出發》後，相隔20年再為TVB拍節目，今次與馮盈盈和關楓馨穿梭廣州與香港多間酒樓飲茶。談到跟兩位後輩合作，家英哥笑言受寵若驚，要直指馮盈盈博學多才又牙尖嘴利。向來口才了得的盈盈近日就頻頻到學校演講，她直言已開設自家公司，拓展教育事業，但強調仍會兼顧演藝工作。

馮盈盈主攻廣州馳名茶樓，笑言全靠家英哥才能大飽口福，「因為家英哥係全民偶像，個個都睇佢粵劇同電影，只要有家英哥坐鎮，都會拎晒鎮店之寶出嚟。」家英哥就指兩位拍檔精通中英語，惟獨講點心和廣州文化才能取得「話語權」，問到盈盈和關楓誰較牙尖嘴利時，家英哥口裡說一樣，但望向盈盈以眼神以作暗示。他補充指跟關楓馨父親關禮傑相熟，故關楓馨相對較為拘謹。Fabienne自言拍攝期間經常聽家英哥說故事，獲益良多。

關注情緒健康 馮盈盈近期不在社交平台分享到學校進行講座的感受，她坦言，「會開展自己的教育事業，有呢方面嘅公司生意，希望除咗演藝事業，另外有新發展。(做教育家？)不敢當，因為小朋友身心健康都值得關注。其實之前返校園做學生，都覺得讀書壓力好大，聽新聞見小朋友有好情緒問題，都覺得係個社會議題，都希望盡我嘅影響力，多做呢方面工作，可分享心得和有用資訊給家長和小朋友。」她澄清並非離開娛樂圈，「一定會繼續演藝事業，係我永遠職業，同時可以配合教育事業，相信絕對可相輔相成。」

與阿姐各有各忙 11月合體 家英哥又表示，經常與汪阿姐飲茶，不過今年兩人都各有工作，家英哥將巡迴國內演話劇，阿姐則往新加坡開演唱會，直至11月才合體演粵劇。Fabienne去年拍攝《正義女神》，今年的工作仍待確定，無論拍劇或主持綜藝節目也喜歡。