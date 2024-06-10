馮盈盈30歲生日宣布喜訊 成功考獲一級榮譽優等成績

今日是馮盈盈的30歲生日，適逢是端午節，因此從她分享的慶祝照片見到有蛋糕外，也有兩隻糭。她亦趁住生日跟大家宣布喜訊，她修讀的食品市場營銷及管理學碩士課程，順利畢業，並且考獲一級榮譽優等成績（Distinction）。

盈盈留言說︰「這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物，因為我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業，但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。不過，我很感謝我的家人一直給予我支持和鼓勵，還啓發了我，做人不應該純粹因為覺得自己做不到就放棄，也不要給自己過大的壓力，最重要的是盡自己努力和責任去面對一切挑戰。」