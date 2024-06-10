馮盈盈30歲生日宣布喜訊 成功考獲一級榮譽優等成績

今日是馮盈盈的30歲生日，適逢是端午節，因此從她分享的慶祝照片見到有蛋糕外，也有兩隻糭。她亦趁住生日跟大家宣布喜訊，她修讀的食品市場營銷及管理學碩士課程，順利畢業，並且考獲一級榮譽優等成績（Distinction）。
盈盈留言說︰「這真是一份令我驚喜萬分的生日禮物，因為我一直都希望自己能以最高的成績：一級榮譽碩士畢業，但我自從得知上一屆48位同學中只有4人獲得Distinction後，我曾一度感到灰心，甚至想過放棄整個課程。不過，我很感謝我的家人一直給予我支持和鼓勵，還啓發了我，做人不應該純粹因為覺得自己做不到就放棄，也不要給自己過大的壓力，最重要的是盡自己努力和責任去面對一切挑戰。」
她表示今次分享的重點不是自己的成績，而是整個求學過程的感受和經歷。她說︰「作為公眾人物，重返校園讀書，少不免會受到無形壓力。
我相信，每一個人都想為自己的目標而努力奮鬥，都想在過程之中取得最優異成績。但是，人在追逐目標的時候，都總會押上全部的期望和精神，因此，我們應該要學懂平衡自己和量力而為。不要因為一時的成功與否，就為人生下定論。人生旅程的每一個階段都有新的開始和新希望。在此，我祝願所有孜孜不倦求學的同學們，都不要放棄自己的目標和找到人生的意義和樂趣。」