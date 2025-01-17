馮素波自爆遇TVB導演提出無理要求 屯門公路截車及捐車底：新曆生日要我咁死法

老戲骨馮素波（波姐）效力TVB已三十多年，由童星入行嘅佢喺去年3月宣布約滿離巢，其後接受訪問時表示TVB制度對年長人士唔係咁適合，寧願和平分開，喺外面自由發展。馮素波離巢TVB後積極經營社交平台和YouTube頻道《貼地嫲嫲馮素波》；近日邀請到李思捷做節目嘉賓，期間傾到喺TVB工作期間遇過提出無理要求嘅導演，並指如果照聽導演話，佢已經死咗；指該導演諗嘢唔合邏輯，仲透露佢宜家升咗做監製。

被導演叫上屯門公路截的士 馮素波分享於2016年拍攝劇集《幕後玩家》嘅經歷，指當時劇情講述佢被車撞死，劇組先安排一個公仔拋出馬路，之後再叫馮素波補拍正面；不過導演未有事先安排的士，反而叫馮素波去截車，由於當日幾乎全日下雨，加上取景地屯門公路車來車往，馮素波拒絕：「結果派咗一位劇務，攞住盞燈截停車輛，截到唔見咗人影先截到，如果照之前咁做，我已經死咗。屯門公路截喎，我咁樣出去撞到咪好冤枉，你話佢個構想係咪好緊要呢」，當時波姐年屆72之齡，李思捷一邊聽一邊講：「好正，好正」。

馮素波：要我新曆生日成面血咁死！ 馮素波逐指，拍攝意外場面嗰陣，都係安排臨時演員去做駕駛垃圾車嘅司機，有機會發生意外；「個特約揸到手騰腳震，佢話有車牌，但咁大架垃圾車喎，要急剎停，我都服咗個攝影師呀，佢就係企前面，萬一剎唔切，真係成個人剷落去，拍完個特約成頭大汗咁落車。」馮素波又指導演要求佢同化妝師、梳頭師、服裝師等工作人員要一齊捐入車底拍攝，馮素波向導演坦言因為自己新曆生日，加上屯門高速公路好多車而拒絕，但導演就以趕拍為由向波姐施壓，身邊嘅攝影師都睇唔過眼，力撐馮素波，叫佢唔好理導演。最後，馮素波只瞓車轆旁邊，但由原本講述佢內出血，但劇組就幫佢化到成面血，馮素波指：「我大吉利是過你，嗰日係我新曆生日要我咁死法！」

此外，馮素波回憶之後返廠拍攝劇中兒子黃宗澤到殮房認屍嘅場口，最初導演指因為黃宗澤認屍要蘊釀情緒，所以叫馮素波閉氣30秒，結果到真正拍攝時，馮素波閉氣咗成分鐘，並向黃宗澤表示：「對唔住，請你快啲喊，唔係我會斷氣。」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈