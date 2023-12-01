熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 白日之下 騙案 流感 Cybertruck 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-01 16:49:21

馮素波自認受靚仔歡迎 主動邀請栢天男「鬚」擾

分享：
馮素波主動邀請栢天男「鬚」擾。

馮素波主動邀請栢天男「鬚」擾。

馮素波、栢天男二人在港鐵宣傳片中飾演母子，近來活躍IG的波姐風騷自爆常被「靚仔」邀請演出：「我唔係靚仔先接工作，係佢地要揀我咋！成街都靚仔點認得咁多，我見栢天男成面鬍鬚，下次叫佢用『鬚』拮吓我就認得啦。」栢天男跟波姐首次合作當然開心，不過第一件事並非請教演技而是問路，他自爆：「我搵極都搵唔到集合地點，唯有打比波姐問點去，佢真係好厲害！波姐雖然未合作過，但我有睇佢啲作品，感覺好親切，終於有機會演母子。」

馮素波自言經常被男神邀請合作，今次是栢天男。 栢天男與馮素波為港鐵拍廣告片。 栢天男與馮素波初次合作，默契十足。

波姐自封「人肉GPS」

波姐自認是「港鐵GPS」，「因為我兩蚊車之嘛，成日都『出巡』周圍去，所以熟晒路啦，最遠去到柴灣、堅尼地城、西營盤啊，我個個禮拜都要去街架！」波姐更會熱心幫遊客搵路，亦不會介意被邀合照，「有時見遊客望吓望吓，就主動問佢地想去邊度，又有啲話想影合照，只要唔介意我素顏影乜都得。」

栢天男突發探母親 被當賊扮

二人首次合作已默契十足，趁列車未埋站齊齊排戲。廣告片其中一幕講栢天男與太太和女兒回港，為「媽媽」波姐送上驚喜，他匚示，「現實中我都試過突然返澳洲，媽咪都嚇咗一跳，睇得出佢好開心嘅，不過佢都叮囑我下次早啲話比佢知，佢以為有賊入屋啊。」栢天男仲話不時同媽媽視像維繫感情：「我通常都會視像媽咪，問吓佢點煮飯嗰啲，而佢就會話比我知咩節目見到我。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受