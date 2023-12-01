馮素波自認受靚仔歡迎 主動邀請栢天男「鬚」擾

馮素波、栢天男二人在港鐵宣傳片中飾演母子，近來活躍IG的波姐風騷自爆常被「靚仔」邀請演出：「我唔係靚仔先接工作，係佢地要揀我咋！成街都靚仔點認得咁多，我見栢天男成面鬍鬚，下次叫佢用『鬚』拮吓我就認得啦。」栢天男跟波姐首次合作當然開心，不過第一件事並非請教演技而是問路，他自爆：「我搵極都搵唔到集合地點，唯有打比波姐問點去，佢真係好厲害！波姐雖然未合作過，但我有睇佢啲作品，感覺好親切，終於有機會演母子。」

波姐自封「人肉GPS」

波姐自認是「港鐵GPS」，「因為我兩蚊車之嘛，成日都『出巡』周圍去，所以熟晒路啦，最遠去到柴灣、堅尼地城、西營盤啊，我個個禮拜都要去街架！」波姐更會熱心幫遊客搵路，亦不會介意被邀合照，「有時見遊客望吓望吓，就主動問佢地想去邊度，又有啲話想影合照，只要唔介意我素顏影乜都得。」

栢天男突發探母親 被當賊扮

二人首次合作已默契十足，趁列車未埋站齊齊排戲。廣告片其中一幕講栢天男與太太和女兒回港，為「媽媽」波姐送上驚喜，他匚示，「現實中我都試過突然返澳洲，媽咪都嚇咗一跳，睇得出佢好開心嘅，不過佢都叮囑我下次早啲話比佢知，佢以為有賊入屋啊。」栢天男仲話不時同媽媽視像維繫感情：「我通常都會視像媽咪，問吓佢點煮飯嗰啲，而佢就會話比我知咩節目見到我。」