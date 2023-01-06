馮素波開IG勁吸Like 仲有邊位長輩級藝人好識玩？（附IG連結）

IG唔係年輕人嘅專利，近年唔娛樂圈「長輩級」藝人都緊貼潮流，開設個人IG帳戶後兼不時分享個人及工作生活，同網民及粉絲互動一番，而以下呢五位「阿姐級」藝人非常識玩，更令唔少年輕人重新認識佢哋！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載