馮素波開IG勁吸Like 仲有邊位長輩級藝人好識玩？（附IG連結）

IG唔係年輕人嘅專利，近年唔娛樂圈「長輩級」藝人都緊貼潮流，開設個人IG帳戶後兼不時分享個人及工作生活，同網民及粉絲互動一番，而以下呢五位「阿姐級」藝人非常識玩，更令唔少年輕人重新認識佢哋！
馮素波IG：borjer_alice
縱橫演藝圈超過70年嘅「波姐」馮素波，早前被指與MIRROR人氣成員「教主」Anson Lo撞樣，除咗喺電影《過時．過節》與Anson Lo同框演出之外，佢仲拍攝咗一輯模仿「教主」嘅廣告相。波姐喺上年12月開設個人IG帳戶，而佢亦了解到MIRROR係「流量密碼」，所以上載咗多張與MIRROR成員嘅合照，結果成功引嚟好多like同留言，更獲網民大讚佢心境年輕。
汪明荃IG：wang_liza
講到識玩嘅「阿姐級」藝人，點可以唔提汪明荃（汪阿姐）呀！佢喺2018年開設個人IG帳戶，並自創出「#汪阿tag」，即係喺相片上用紅色字手寫人名，結果成功喺IG界掀起熱潮，吸引唔少人跟風。
鄭裕玲IG：do_do_cheng
一向有時尚品味嘅鄭裕玲（Do姐），除咗喺IG分享OOTD之外，佢亦會上載與《口水多過浪花》嘉賓嘅合照，當中不乏年輕人嘅偶像，例如MIRROR、ERROR、MC張天賦及Tyson Yoshi等等，吸引唔少粉絲讚好及留言。
鄭裕玲
鄭裕玲IG
李司棋IG：leeszekee
淡出電視圈嘅李司棋（司棋姐），近年轉戰社交媒體，除咗喺IG上載日常生活之外，佢亦不時會拍攝IG Reels影片教煮美食，樂於接受新知識嘅佢，成功令網民了解不一樣嘅佢。
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載