馮素波離巢TVB 與TVBuddy合照「三十多年的旅程告一段落」

喺今朝，馮素波喺社交網站上載與TVBuddy嘅合照，並宣布馮素波：「【拜别】從大銀幕到小熒幕，從小熒幕到手機屏幕，從青春到白髮，三十多年的旅程告一段落。我想說，我很幸運。有幸在這個大家庭中成長，有幸和這麼多優秀的同事並肩作戰，有幸得到觀眾朋友們的支持和喜愛。每一個掌聲、每一次認同，都是我堅持的動力。人生就是一場場演出，有登場也有謝幕。感謝TVB給我這個舞台，讓我能夠盡情地演繹人生。未來的日子，我會帶著這份感恩和熱愛，繼續前行。各位老朋友們，我們相約下一個舞台，再續前緣。我的新朋友們，我們相約新的旅程，創造經典 #感恩過往 #期待未來 #新的一天 #波姐 #馮素波」