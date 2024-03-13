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娛樂
2024-03-13 12:45:00

馮素波離巢TVB 與TVBuddy合照「三十多年的旅程告一段落」

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馮素波離巢TVB 與TVBuddy合照告別「三十多年的旅程告一段落」

馮素波離巢TVB 與TVBuddy合照告別「三十多年的旅程告一段落」

79歲嘅馮素波（波姐）出身於演藝世家，當年以童星身份出道，縱橫演藝圈超過70年，演技毋庸置疑。近年佢嘅心境越活越年輕，前年年底緊貼潮流開設IG帳戶，不時上載照片及影片同網民分享生活日常，成為「長輩級KOL」，深得網民愛戴。早前屢傳波姐離巢TVB消息，不過都未有回應，去到今日（13日）佢喺社交網站宣布約滿離巢TVB，及感激觀眾朋友們嘅支持同喜愛。

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喺今朝，馮素波喺社交網站上載與TVBuddy嘅合照，並宣布馮素波：「【拜别】從大銀幕到小熒幕，從小熒幕到手機屏幕，從青春到白髮，三十多年的旅程告一段落。我想說，我很幸運。有幸在這個大家庭中成長，有幸和這麼多優秀的同事並肩作戰，有幸得到觀眾朋友們的支持和喜愛。每一個掌聲、每一次認同，都是我堅持的動力。人生就是一場場演出，有登場也有謝幕。感謝TVB給我這個舞台，讓我能夠盡情地演繹人生。未來的日子，我會帶著這份感恩和熱愛，繼續前行。各位老朋友們，我們相約下一個舞台，再續前緣。我的新朋友們，我們相約新的旅程，創造經典 #感恩過往 #期待未來 #新的一天 #波姐 #馮素波」

消息公佈後，唔少網民紛紛留言送上祝福，例如「回復自由身，去迎接更廣闊天空，嫲嫲好嘢」、「波姐期待你在其他平台更多更多演出」、「波姐回復自由身真係可喜可賀，期待波姐喺不同平台嘅演出」、「祝波姐，海闊天空任翱翔，事事順利樂滿福」、「支持你 波姐 七公主大家姐」、「祝福嫲嫲有更好的旅程」及「期待日後繼續欣賞你的演出」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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